Fabrizio Romano da una gran noticia sobre el puesto de entrenador en el Manchester United

Michael Carrick seguirá como entrenador del Manchester United la próxima temporada, confirmó Fabrizio Romano este viernes.

Según el experto en fichajes, hace semanas ya era evidente el futuro del técnico interino.

El plan, respaldado por Sir Jim Ratcliffe, se cerrará en breve. Firmará por dos años, con opción a un tercero.

El viernes, en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Nottingham Forest, el inglés reconoció: «No puedo decir mucho. La situación está clara y no va a cambiar».

Añadió que la resolución llegará en días: «Mi futuro se definirá muy pronto; todos sabíamos que esto ocurriría al final de la temporada o después».

Carrick tomó las riendas tras la destitución de Rúben Amorim y ya ha dirigido quince partidos.

Bajo su mando, el equipo ha sumado 33 puntos: diez victorias y tres empates. Este domingo, ante el Nottingham Forest, podría confirmar el tercer puesto y el regreso a la Liga de Campeones tras tres años ausente.