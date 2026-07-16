El CSKA de Moscú critica la información de Fabrizio Romano sobre el fichaje de Exequiel Zeballos. El club ruso niega haber ofrecido cinco millones de euros por el extremo, quien está cerca del Nápoles.

Romano informó el miércoles que el Nápoles puja por el delantero de Boca Juniors, Zeballos. El extremo derecho de 24 años ya acordó lo personal con el Nápoles, que ofrece unos nueve millones de euros para rescindir su contrato, vigente hasta 2026.

Romano escribió que Zeballos «rechazó cinco millones de euros netos por temporada del CSKA Moscú», lo cual, según fuentes rusas, es falso: «Fabrizio, deja de decir tonterías».

«Eres un periodista respetado. El CSKA nunca ha ofrecido a ningún jugador cinco millones de euros netos al año. Las negociaciones con Boca se interrumpieron en febrero: ni acuerdo ni oferta personal».

«En este mercado no buscamos extremos. Deja de usar nuestro nombre para cerrar acuerdos o inflar exigencias», afirma el CSKA.

En cualquier caso, Zeballos parece encaminarse hacia el Nápoles, lo que supondría su primera aventura en el extranjero tras jugar solo en el Boca.

Según TyC Sports, Zeballos ansía fichar por el Nápoles, atraído por el legado de Diego Armando Maradona.

En 140 partidos con Boca marcó 16 goles y dio 16 asistencias. Puede actuar también en la banda izquierda, lo que brinda flexibilidad al entrenador Massimiliano Allegri.

Mientras, el CSKA aspira a mejorar su quinto puesto del curso pasado, a 17 puntos del campeón, el Zenit. En una semana arranca la nueva temporada recibiendo al Baltika.