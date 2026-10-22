Cesc Fàbregas, entrenador del Como, reveló que pidió a sus jugadores que aliviaran la presión sobre el Manchester United durante su humillante derrota (4-1) en la Liga de Campeones de Europa, ayer miércoles.

El Como iba ganando por cuatro goles al equipo de Michael Carrick cuando Fàbregas ordenó a sus jugadores que conservaran energías de cara al partido de la Serie A del sábado contra el Sassuolo, según informó el diario británico "Daily Mail".

El United marcó un gol tardío a través del suplente Joshua Zirkzee, y Fàbregas reconoció que estaba enfadado consigo mismo por no haber infligido mayor bochorno a su rival.

El exmediocampista del Arsenal y el Chelsea dijo: "Me arrepiento de los últimos diez minutos porque fui yo quien pidió al equipo que bajara el ritmo de juego porque hay otro partido, y cuando el marcador era 4-0 podíamos controlar un poco las cosas".

Y añadió: "Pedí a los jugadores que dejaran de correr y se quedaran en el centro, y de eso me arrepiento porque yo era el primero en instarlos a pelear hasta el final. Su gol me dolió porque bajamos en nuestro entusiasmo y bajamos en nuestra defensa, pero el error fue mío".

Y prosiguió: "Estoy muy contento por la forma en que los jugadores aplicaron todo lo que intentamos hacer, no solo en cuanto a la calidad, que fue alta, sino también en la manera en que presionamos sin tregua hasta el minuto 85".

Y continuó: "Estamos intentando crear una cultura en el club, un estilo de juego y una identidad. Esta noche fue otro momento convincente para nosotros".

Fàbregas señaló: "No puedo mentirles respecto a que vencer al Manchester United no fuera un motivo de orgullo. Conocemos la historia de nuestro club y lo mucho que ha sufrido a lo largo de los años. Es evidente que espero que todos los niños y niñas vistan mañana la camiseta del Como cuando vayan a la escuela, me siento orgulloso".

Y agregó: "Siempre les digo a los jóvenes: disfruten, peleen, hagan todo para lograr la mejor carrera posible para cada uno de ustedes, porque pasa rápido".

Y concluyó: "Esta noche me hicieron disfrutar, pero no tanto por la victoria, sino por el rendimiento, porque jugaron de la manera en que me gusta que juegue mi equipo, con fe, con calidad, con la mente clara, con agresividad y con una presión feroz".



