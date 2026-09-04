Fàbregas: "Debemos ser nosotros mismos independientemente del resultado. Kean debe mejorar"

Cesc Fàbregas, técnico del Como, habló tras la victoria por 4-1 en Marassi contra el Genoa, ante los micrófonos de Dazn: "Creo que disfrutamos cuando hacemos bien las cosas y cuando lo das todo jugando bien. Cada equipo tiene su propia identidad y nosotros intentamos darlo todo. La reacción me ha gustado mucho, hemos encajado un gol que nos ha recordado que en la Serie A hay que sufrir.





El equipo ha demostrado ganas y mentalidad. Mi mensaje es que siempre tenemos que ser nosotros mismos, no importa lo que pase en el partido. He perdido muchos partidos así, igual que he ganado muchos jugando mal. Hay días en los que no se gana porque el balón no entra. Yo siempre le pido al equipo que seamos nosotros, cuando no pasa me enfado. Pero mientras vea al equipo con ganas y con la mentalidad adecuada, se perderá y se ganará, pero estaremos en el camino correcto. ¿Kean? Lo dices por la asistencia, pero hay muchas situaciones que debe mejorar, como la presión.

Ha hecho una jugada de calidad que sabemos que tiene, el impacto de todos ha sido positivo, han entrado con ganas y con una capacidad de capiNosotros tenemos que seguir trabajando individualmente para integrar a todos en el equipo y jugar. Para mí, el equipo está por delante de todo. ¿Ricci? Estamos muy contentos, lo más importante es traer a grandes jugadores, pero también a grandes personas, él nos va a ayudar muchísimo de aquí al final de la temporada. El jueves empieza la Champions y luego jugaremos el lunes, será un camino largo".