Fabra, Campuzano, De la Cruz, Arias, Paulo Díaz y el resto de los convocados de fútbol argentino para las Eliminatorias Sudamericanas 2022

Aunque la Liga Profesional todavía no tiene fecha de inicio, varios entrenadores sudamericanos citaron a futbolistas que juegan en Argentina.

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina no solo no comenzó, sino que todavía no existe acuerdo para fijar una fecha de inicio. Por eso, solo los cinco equipos que forman parte de la ya arrancaron su actividad de forma oficial, mientras el resto apenas jugó un amistoso, pero aún así sus futbolistas forman parte de distintas convocatorias de cara a las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, además de la que debe realizar Lionel Scaloni para la Albiceleste.

Lógicamente, Boca y River son los más solicitados, pero también Racing y aportaron sus granitos de arena para la fecha FIFA que irá desde el 8 hasta el 14 de octubre y que inaugurará el camino hacia el Mundial de 2022.

COLOMBIA

La lista de Carlos Queiroz para la Selección no solo llama la atención por los citados sino también por los ausentes. En el primer caso, el portugués solamente convocó a Frank Fabra y Jorman Campuzano, ambos de Boca. Del Xeneize, no fue llamado Sebastián Villa, en conflicto con el club desde su denuncia por violencia de género, mientras que de River no aparecen ni Rafael Santos Borré ni Jorge Carrascal, este último lesionado. Además, otro que no está es Juanfer Quintero, quien se marchó del Millonario pero no jugará hasta el 2021 en el fútbol chino.

Más equipos

CHILE

La Roja buscará volver a la Copa del Mundo luego de la dolorosa ausencia en 2018 y, para ello, Reinaldo Rueda decidió que el arquero titular será Gabriel Arias, pieza clave en Racing. El otro jugador citado del fútbol argentino es Paulo Díaz, quien no es titular en River pero es habitual en el seleccionado.

PARAGUAY

Con tres futbolistas actuales y varios que se fueron en el último receso, la Albirroja es la Selección que más utilizó a jugadores del fútbol argentino. En la nómina del Toto Berizzo aparecen Robert Rojas de River y los hermanos Ángel y Oscar Romero, ambos en San Lorenzo. Otros que figuran y fueron protagonistas del extenso mercado de pases durante la pandemia son Andrés Cubas (pasó de Talleres al Metz de ), Junior Alonso (de Boca a Atlético Mineiro) y Gastón Giménez (de Vélez a ).

URUGUAY

El eterno Maestro Tabárez solamente convocó a Nicolás De La Cruz, de gran presente en River. Quien también aparece, luego del conflicto y su salida de Independiente es Martín Campaña.