Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Burnley, Fabio Celestini, ha aclarado por qué Jamie Vardy fue la gran ausencia de la convocatoria en la crucial victoria por 1-0 ante el Millwall del sábado. La decisión causó un revuelo inmediato en redes sociales después de que su esposa, Rebekah Vardy, pareciera contradecir las explicaciones sobre la ausencia del veterano delantero.

Anuncios

Celestini explica la decisión táctica y médica

La decisión de dejar a Vardy fuera de la convocatoria para el partido en The Den sorprendió en la Championship, especialmente porque el Burnley está inmerso en una dura lucha por evitar el descenso. Las primeras especulaciones apuntaban a que el delantero de 39 años podría haber recibido permiso para ausentarse por motivos personales, pero el entrenador del Burnley ofreció una explicación médica tras el encuentro.

Celestini confirmó que había hablado directamente con el exinternacional inglés el viernes para comunicarle que no viajaría con el equipo para disputar el partido. «Hablé con Jamie ayer y le dije que no estaría en la convocatoria para este partido. Cada seis meses, Jamie recibe unas inyecciones en la espalda porque tiene espasmos, y se las pusimos durante el parón de selecciones, hace 10 días», explicó el entrenador del Burnley, según recoge ESPN. «Se perdió dos o tres sesiones de entrenamiento por esa inyección y ha sentido dolor en los últimos dos o tres días, así que decidimos juntos darle descanso».

Un comentario en redes sociales desata el debate

La explicación oficial de los responsables del club llegó después de una llamativa intervención en redes sociales de la esposa de Vardy. Una página de aficionados sugirió que el delantero estaba pasando tiempo con su familia y viendo al Leicester City, a lo que Rebekah respondió directamente: «¡No es verdad, simplemente le dijeron que no lo necesitaban!». El comentario se difundió rápidamente y alimentó los rumores de una posible ruptura entre el jugador y el cuerpo técnico.

Vardy ha sido un habitual en el equipo de Lancashire desde que llegó como agente libre en septiembre y había participado en nueve de los 12 partidos que podía disputar antes de la visita al Millwall. Su único gol hasta ahora con el club llegó en la derrota por 2-1 ante el Wolves en octubre, pero su experiencia sigue siendo un recurso vital para una plantilla que actualmente carece de profundidad en ataque.

Anuncios Anuncios

La profundidad de la plantilla, a prueba en Londres

Con Vardy siguiendo el partido desde la distancia, Celestini optó por alinear a Zeki Amdouni como referencia ofensiva. Sin embargo, la falta de alternativas con experiencia quedó patente en el banquillo, donde figuraba Delfim Luwawu, de 18 años. El joven centrocampista aún espera su debut profesional, una muestra de las pocas opciones de las que dispone actualmente el entrenador para afrontar un calendario apretado.

Curiosamente, la ausencia del delantero coincidió con el undécimo aniversario de su histórica hazaña en la Premier League, cuando se convirtió en el primer jugador en marcar en 11 partidos consecutivos de la máxima categoría. Aunque a su equipo actual le había costado marcar últimamente, el sábado logró sumar los tres puntos gracias a un disparo desviado de Jaydon Banel que lo aupó al 22.º puesto de la clasificación.

El Burnley pone fin a su racha sin victorias

La ajustada victoria en Londres supuso un enorme impulso anímico tras una racha históricamente mala en Turf Moor. Antes de visitar al Millwall, el Burnley había perdido por 2-0 ante el Birmingham City, un resultado que estableció un sombrío récord en la liga inglesa: 24 partidos consecutivos en casa sin ganar. Los tres puntos ante el Millwall pusieron fin a una racha de ocho encuentros sin victorias en todas las competiciones. Celestini espera ahora que el periodo de «descanso» prescrito a Vardy permita al legendario delantero recuperar su plena forma para los próximos partidos.