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El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, se plantea dejar el cargo después de que la Copa Asiática de 2027 en Arabia Saudí se aplazara 11 meses, hasta finales del próximo año. Nombrado en octubre de 2025, el excapitán de Italia ha dirigido 14 partidos y podría marcharse a raíz del cambio de fechas del torneo continental.

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La leyenda italiana se plantea una salida anticipada

Según el periodista Fabrizio Romano, el ganador del Balón de Oro de 2006 se plantea dejar su cargo al frente de la selección del país centroasiático después de que el anuncio del martes aplazara el torneo continental respecto a las fechas previstas inicialmente. Aunque se desconocen los motivos exactos de su posible salida, el repentino cambio de calendario ha influido directamente en la decisión que sopesa el técnico de 53 años. Por el contrario, el aplazamiento beneficia a varios clubes de la Premier League, que ahora podrán contar con sus futbolistas asiáticos durante el periodo de Año Nuevo.

Las dificultades en el Mundial marcaron su etapa

Desde que asumió el cargo de seleccionador en octubre de 2025, el exdefensa del Real Madrid y la Juventus ha sumado siete victorias y siete derrotas en sus 14 partidos al frente del equipo. Durante ese periodo dirigió a Uzbekistán en el Mundial de 2026, disputado a principios de este verano, en el que la selección quedó eliminada en la fase de grupos sin sumar ningún punto.

En Estados Unidos, el equipo de Cannavaro comenzó su participación con una derrota por 3-1 ante Colombia, antes de sufrir una abultada derrota por 5-0 frente a Portugal y otra por 3-1 contra la República Democrática del Congo. Si el técnico italiano decide presentar ahora su dimisión, su último partido al frente de la selección habrá sido la derrota por 2-0 ante Corea del Sur el 6 de octubre.

El conflicto regional obliga a aplazar el torneo

El martes, la Confederación Asiática de Fútbol confirmó que la competición se había aplazado hasta diciembre de 2027 debido al reciente conflicto en Arabia Saudí, incluido un ataque con misiles en octubre. Los responsables explicaron que la medida se acordó «tras amplias conversaciones y una estrecha consulta con el Comité Organizador Local (LOC) de la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027 y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAFF)».

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Al detallar la decisión en un comunicado oficial, el organismo rector señaló: «El Comité Organizador de la Copa Asiática de la AFC aprobó reprogramar el principal torneo de selecciones nacionales a la luz de las actuales circunstancias excepcionales derivadas de los acontecimientos en la región, incluidas importantes dificultades logísticas y alteraciones de los desplazamientos.

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«Las nuevas fechas del torneo se presentarán a la FIFA para su aprobación.

«Se han creado circunstancias excepcionales para la organización y celebración de la competición según el calendario previsto inicialmente, lo que hace necesario el aplazamiento en interés de todas las selecciones participantes, los responsables, los espectadores y las demás partes implicadas.

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«La AFC elogia a la SAFF y al LOC por su compromiso de organizar un torneo de primer nivel mundial para los futbolistas y aficionados del continente.

«La AFC seguirá colaborando estrechamente con el LOC, las federaciones miembro participantes, sus valiosos patrocinadores, sus socios de retransmisión y comerciales y todas las partes implicadas para organizar un torneo a la altura del prestigio y la excelencia organizativa que caracterizan a la competición masculina de selecciones nacionales más prestigiosa de Asia, al tiempo que se minimiza el impacto del aplazamiento».

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La federación afronta una decisión crucial

Se espera que Cannavaro tome pronto una decisión definitiva sobre su futuro mientras Uzbekistán adapta su calendario internacional para el próximo año. Sin ningún gran torneo previsto hasta diciembre de 2027, los responsables del fútbol en Taskent se enfrentan a la posibilidad de tener que buscar un nuevo seleccionador antes de la próxima ventana internacional. Mientras tanto, las autoridades del fútbol asiático deben esperar la ratificación formal de la FIFA para las nuevas fechas invernales en Arabia Saudí.