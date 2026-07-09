Fabinho coquetea con el Real Madrid: ¿Quién no sueña con jugar en el club más grande del mundo?

Fabinho, centrocampista de Brasil, podría volver al Real Madrid tras acabar su etapa en el Al-Ittihad saudí.

Tras despedirse del Mundial 2026 con Brasil y quedar libre al no renovar con el Al-Ittihad, el mediocampista se convierte en agente libre este verano.

Aunque el Al-Ittihad no lo ha confirmado, la prensa saudí da por cerrada su etapa en el club.

En «El Chiringuito», recogido por «Mundo Deportivo», afirmó: «¿El Real Madrid? ¿Y quién no querría jugar en el Real Madrid? Es el club más grande del mundo. Ahora tengo tiempo para pensar y hablar con mi agente sobre mi futuro».

No es la primera vez que su nombre se vincula al club español: con 32 años ya vistió la camiseta del Real Madrid en sus inicios, tras incorporarse al Castilla cedido por el Rio Ave portugués y disputar un partido con el primer equipo antes de marcharse.

Tras brillar en el Mónaco, llegó al Liverpool, donde ganó la Liga de Campeones y la Premier League.

En verano de 2023 fichó por el Al-Ittihad de Arabia Saudí.

Aunque no es prioridad para el Real Madrid, su llegada como agente libre le convierte en una opción interesante por su experiencia y capacidad para jugar de mediocentro defensivo, sin coste de traspaso.