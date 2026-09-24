Fabián Ruiz estalla: ¿por qué no iba a soñar con el Balón de Oro? Soy el más laureado

En unas declaraciones audaces que reflejan el tamaño de su confianza y ambición, la estrella del centro del campo española Fabián Ruiz rompió su silencio para situarse con fuerza en la carrera por el Balón de Oro de 2026. El jugador, que lo ha ganado todo con el Paris Saint-Germain y la selección española esta temporada, considera que su sueño es legítimo y que la era del monopolio de los delanteros sobre el premio ha llegado a su fin.

En un momento en el que el debate ha comenzado pronto sobre la identidad del ganador del Balón de Oro, y entre nombres de peso como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, destaca con fuerza un nuevo nombre en la lista: el español Fabián Ruiz.

El jugador del Paris Saint-Germain no ocultó su sonrisa cuando el diario español "AS" le preguntó por la posibilidad de coronarse con el premio individual más codiciado, respondiendo con una frase al estilo de la célebre de su compañero Aymeric Laporte: "¿Por qué no soñar con él?".

Y dijo Fabián en su extensa entrevista: "La verdad es que, a nivel de equipo, he sido el jugador que más títulos ha ganado, creo que son siete títulos en los últimos años. Estoy muy contento con esta temporada y con lo que he conseguido, me siento importante en el Paris Saint-Germain y con la selección nacional, esto es importante para cualquier jugador".

Y añadió: "El Balón de Oro es un título maravilloso, algo que todo jugador desea ganar, que la gente hable de mí, me alegra que se valoren mis esfuerzos, intentaré terminar la temporada en la posición más alta posible, ¿y por qué no soñar con ello? No os voy a mentir, a todos los jugadores les gusta que se les valore por sus esfuerzos, igual que en cualquier otra profesión".

El fin del monopolio de los delanteros

Fabián Ruiz, hijo de la localidad andaluza de Los Palacios, cree que el fútbol ha cambiado, y que los premios individuales ya no son exclusivos de quienes solo marcan goles, citando la coronación de su compañero en la selección Rodri en 2024, y antes de él la de Luka Modric.

Y explicó: "En los últimos años, las demás posiciones han adquirido una gran importancia y valor, algo que en mi opinión es de suma importancia. El equipo está formado por 11 jugadores, incluidos los suplentes, y creo que el defensa o el portero no son menos importantes que el delantero. Esto es algo importante para el mundo del fútbol, y en especial para los jugadores jóvenes, que miren también a las demás posiciones, no solo a marcar goles. Los partidos se deciden marcando goles, pero al final la victoria es el esfuerzo de todo el equipo".

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Dembélé y el espíritu del vestuario

Y sobre su rival y compañero en el París Ousmane Dembélé, que se coronó con el premio el año pasado y del que Fabián fue testigo de cerca, dijo: "Ousmane es una persona muy afable, y siempre dice que el trabajo en equipo es la clave de los premios individuales, y que de no ser por la ayuda de su equipo no lo habría logrado, lo mereció con creces".

Y pese a su convicción de que los treinta candidatos "están ahí por una buena razón, y hay jugadores destacados que han hecho una gran temporada", Fabián no ocultó su pertenencia al vestuario del Parque de los Príncipes: "Si gana uno de mis compañeros del vestuario, será mucho mejor".

La huella de Enrique y De la Fuente

Y Fabián no olvidó el gran mérito de dos entrenadores que tuvieron un papel fundamental en su explosión esta temporada: Luis Enrique en el París, y Luis de la Fuente en la selección.

Fue titular en la final de la Liga de Campeones y en la final del Mundial de Clubes con el Saint-Germain, y ostenta una cifra excepcional con "La Roja", donde ha disputado 50 partidos sin perder.

Y comentó en tono de broma sobre esa cifra: "A veces no quiero decirlo en voz alta para no romper esa racha, pero sí, 50 partidos con la selección sin perder, esperemos que se prolongue durante más tiempo. Sería bueno para mí, pero sobre todo para la selección nacional".

Y cerró sus palabras con un mensaje de gratitud, recordando la célebre frase de De la Fuente sobre él antes de la Eurocopa 2024: "Si no se llamara Fabián, sería más famoso".

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Y dijo: "Siempre lo he dicho, estoy contento con el cariño que veo de la gente, tengo el aprecio de quienes me importan, los que están cerca de mí: mis entrenadores, mis compañeros de equipo, eso es lo más importante para mí, aquellos con quienes paso cada día, que uno valore su trabajo siempre es algo bonito".