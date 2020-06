Fabián Orellana elude con lujo a Marcelo pero no influye contra Real Madrid

El surgido desde Audax Italiano destacó por sus fintas y su labor externa, pero el equipo de Zizou pegó temprano y lo cerró rápido.

El ha cumplido su misión de ganar en el regreso de y Fabián Orellana en el de destacar con el en su visita al Alfredo Di Stéfano, donde un lujo ante Marcelo fue su mejor pincelada de fútbol en pleno escenario muy complicado para su equipo, que batalla por salvarse del descenso y al dar un paso atrás en esa pelea se queda a 2 puntos de la zona roja.

Un día después de que retornase a la actividad oficial su compatriota Arturo Vidal en la competición, el ex se animó a patear al arco (pero le bloquearon su intento), no pudo darle dirección dañina a sus centros desde la banda y, tal como sus compañeros, vio como la meta era batida hasta en tres ocasiones en la primera mitad.

Orellana y Vidal dejan huella

Aparte de su par de construcciones que no pudo finiquitar Kike, y de generar un tiro libre, Orellana se hizo viral por impedir que la barrida de Marcelo diera resultados para los madridistas. Lo eludió con mucha clase al levantar el balón y desprenderse del piso con la vista puesta en la jugada. El milimétrico seleccionado por , que no alcanzó a influir en el resultado (3-1 final) contra el conjunto de Zidane, salió antes de la hora del juego para ubicarse en la tribuna del miniestadio del Madrid con su mascarilla y provocando que Pedro León viera acción contra su ex equipo.