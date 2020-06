Fabián Orellana deja al Eibar en Primera y se va

Fabián Orellana no va más con el . Pero se ha encargado de poner las cosas en orden y salvar del descenso a su equipo antes de dejarlo para fichar por el Real Valladolid el 1 de julio. Con una asistencia, la creatividad de su fútbol interior y exterior y un 2-1 a favor que los deja a 9 del 18º con 18 en disputa, en Ipurúa por fin respiran en paz luego de los meses de incertidumbre sin fútbol por el coronavirus en los que la tabla lo hacía lucir complicado.

Orellana going off, Charles on. Ref gives drinks break at same time, hence slightly odd scene. He won’t play for Eibar again, alas. He’s moving and won’t be playing beyond end of this contract (exp. June 30). pic.twitter.com/e4vs4EK2uE