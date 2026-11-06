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Fabian Hurzeler elogió la fortaleza psicológica del Brighton tras su trabajada victoria por 1-0 ante el Getafe en la Conference League de la UEFA. El entrenador destacó la capacidad de su equipo para pasar de los grandes partidos de las competiciones nacionales al ambiente hostil y exigente de los encuentros europeos a domicilio.

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El Brighton mantiene su impecable registro defensivo

El Brighton continuó el jueves por la noche su brillante campaña europea al lograr una ajustada victoria a domicilio ante el Getafe. El triunfo se cimentó en la disciplina táctica y la solidez defensiva: el Brighton dejó su portería a cero por quinta vez consecutiva en la Conference League de esta temporada. El resultado sitúa al equipo de la Premier League en una cómoda quinta posición de la clasificación general, mientras aspira a llegar lejos en las eliminatorias.

Malick Yalcouye marcó el gol decisivo, su cuarto de la temporada, para resolver el encuentro en España. El joven tuvo muy mala suerte al quedarse sin un doblete, ya que había estrellado un balón en la madera durante una primera parte en la que brilló. Aunque la ventaja fue mínima durante toda la noche, Hurzeler quedó satisfecho con la forma en que su equipo afrontó los desafíos concretos que planteó el conjunto de LaLiga.

«Era lo que esperábamos», declaró Hurzeler en la web oficial del club. «Estos partidos de la Conference League son diferentes. Tienes que superar un bloque bajo. Tienes que entender qué busca el rival en el partido y, por eso, siempre debes tener paciencia en estos encuentros. Creo que hoy la tuvimos. Para ser sinceros, no jugamos nuestro mejor partido. Hubo momentos en los que no hicimos las cosas sencillas al máximo nivel, pero al final dejamos la portería a cero, por quinta vez consecutiva en este torneo, marcamos el gol y creo que merecimos ganar».

Hurzeler elogia la mentalidad de élite de la plantilla

Hurzeler hizo especial hincapié en la fortaleza mental necesaria para afrontar una visita a un estadio español de ambiente hostil después de disputar grandes partidos en la competición nacional. Elogió a sus jugadores por mostrar la madurez necesaria para sumar los tres puntos pese al gran cansancio que suele acarrear un calendario otoñal cargado. El entrenador cree que esta capacidad de adaptación es una señal importante de la progresión del equipo esta temporada.

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«Siempre es importante encontrar soluciones y tengo que elogiar mucho a mi equipo porque, al final, son los jugadores quienes responden sobre el terreno de juego. Creo que también es una cuestión de mentalidad. Juegas dos veces a domicilio contra el Manchester City y después vas a Getafe. En Getafe no sabes qué te espera. Disputas un partido fuera de casa en un ambiente muy ruidoso y lleno de energía, y tienes que estar preparado para ello», explicó Hurzeler.

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Cómo afrontar la presión de las noches europeas

El ambiente en el Coliseum fue, como de costumbre, intenso, con una afición local que no dejó de hacerse oír para incomodar a los visitantes. El Brighton tuvo que gestionar largos periodos de posesión ante un bloque defensivo tenaz que se negó a dejar espacios. Hurzeler señaló que, aunque la actuación técnica no fue perfecta, el resultado demostró el crecimiento de su plantilla en los grandes escenarios.

El éxito en Europa suele exigir un enfoque psicológico diferente al que requieren las exigencias semanales de la Premier League. Al entrenador alemán le impresionó especialmente cómo se adaptaron sus jugadores al entorno en Madrid, sobre todo teniendo en cuenta el exigente calendario que han afrontado recientemente en otras competiciones. La capacidad de sacar adelante partidos difíciles a domicilio se está convirtiendo en una seña de identidad de este Brighton bajo la dirección de Hurzeler.

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El Brighton gana impulso de cara a las eliminatorias

Con otra portería a cero, el Brighton está demostrando ser uno de los equipos más difíciles de batir de la competición. La regularidad de su línea defensiva ha dado a atacantes como Yalcouye la base necesaria para brillar. Hurzeler concluyó reconociendo que, aunque la actuación no fue una obra maestra, el resultado era lo único que importaba en un entorno tan complicado. «Creo que mis jugadores lo lograron hoy, aunque no al máximo nivel, pero estos partidos hay que ganarlos y eso es lo que hicimos», añadió el entrenador.

Esta victoria garantiza que el Brighton siga bien situado para lograr la clasificación directa para las siguientes rondas y evitar los posibles contratiempos de una eliminatoria adicional de acceso. La atención vuelve ahora a la competición nacional, mientras Hurzeler busca mantener este gran momento de forma en todos los frentes.