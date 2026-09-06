El internacional marroquí Abdessamad Ezzalzouli recibió un nuevo golpe antes del inicio de su andadura europea, después de que el chileno Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis español, decidiera excluirlo de la lista del equipo que se prepara para enfrentarse al Lille francés en la Liga de Campeones de Europa.

Pellegrini anunció, este domingo, la lista del Real Betis que disputará el encuentro ante el Lille, la tarde del próximo martes, dentro de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

La lista registró la ausencia de Abdessamad Ezzalzouli, que no pudo estar entre el grupo convocado para el partido, mientras que incluyó a varias de las principales estrellas del equipo, como Isco, Giovani Lo Celso, Antony y Dani Ceballos.

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La ausencia de Ezzalzouli en el esperado encuentro europeo llega después de que también se perdiera el partido del Real Betis ante el Real Madrid, en la última jornada de LaLiga española, debido a que padecía una infección vírica.

El jugador marroquí había regresado recientemente a los terrenos de juego tras superar sus problemas físicos, ya que participó durante algunos minutos en el encuentro del Real Betis ante el Levante en la pasada jornada, antes de que su malestar reapareciera a causa de la infección vírica, que le privó de estar de nuevo con el equipo.

Ezzalzouli espera superar esta crisis rápidamente y recuperar su disponibilidad, con el fin de volver a entrar en los planes de Pellegrini durante los próximos partidos, especialmente con el Real Betis adentrándose en la competición europea.