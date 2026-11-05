Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, admitió que su equipo estuvo «extremadamente lejos de nuestros estándares» durante la victoria por 2-1 ante el Slavia de Praga. Pese a sumar los tres puntos en la Champions League, Arteta asumió toda la responsabilidad por el alarmante bajón de su equipo en la segunda parte.

Anuncios

Arteta, frustrado por el marcado contraste en el rendimiento

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, hizo una valoración sincera tras la victoria por 2-1 de su equipo ante el Slavia Praga en la Champions League. Aunque se mostró satisfecho con la actuación de la primera parte, el español expresó su profunda preocupación por cómo el Arsenal perdió el control tras el descanso.

«Fueron dos partes muy diferentes. En la primera jugamos a un nivel muy alto en intensidad, ritmo, calidad y claridad sobre lo que teníamos que hacer... Fuimos muy eficaces, aunque deberíamos haber marcado tres, cuatro o cinco goles», afirmó Arteta.

«Desde el comienzo de la segunda parte estuvimos muy lejos de nuestros estándares, de los fundamentos, de los conceptos y de todo aquello que habíamos hablado que debíamos evitar», añadió el entrenador.

El entrenador asume toda la responsabilidad por el bajón de la segunda parte

El Slavia realizó 17 disparos en la segunda parte, la cifra más alta, compartida, que ha recibido el Arsenal de Arteta en un partido de la Champions League. Esto llevó al entrenador a abordar directamente el retroceso táctico. «Es una gran lección y aprenderemos de la segunda parte», explicó Arteta.

Anuncios Anuncios

«Hay muchos factores, pero no me gusta recurrir a ellos... Asumo toda la responsabilidad por el bajón de la segunda parte».

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Sobre la temprana sustitución de Ezri Konsa, Arteta señaló: «Ha jugado mucho, muchísimos partidos en las últimas semanas, y tenía algunos problemas, así que decidimos retirarlo».

El entrenador destaca las intervenciones de Raya y la aportación de Gyokeres

Arteta elogió al portero David Raya por realizar paradas decisivas en los últimos minutos, aunque admitió que tuvo que intervenir más de lo previsto. «Tuvo que volver a demostrar su calidad, mucho más de lo que esperábamos... pero nos preocupa lo que ocurrió antes de eso», comentó Arteta.

Anuncios

Por otro lado, el entrenador celebró la aportación de Viktor Gyokeres, que marcó un gol y dio una asistencia: «Estuvo muy bien... Lo hizo realmente bien, no solo por la asistencia y el gol, sino porque estuvo muy conectado con el equipo».

«Es una noticia estupenda para él, porque necesitaba mucho una actuación así», añadió Arteta.

Anuncios

La atención vuelve a la competición nacional tras el aviso europeo

Pese a las preocupaciones por el rendimiento, el Arsenal regresó de la capital checa con 10 puntos en cuatro partidos y ocupa la tercera posición en la tabla de la Champions League.

Arteta aprovechará lo ocurrido en la segunda parte como una lección importante de cara al regreso de la competición nacional.

Anuncios

El Arsenal recibe al Hull City en la Premier League el sábado, con el objetivo de lograr su quinta victoria liguera consecutiva antes del parón internacional.