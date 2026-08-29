El Excelsior se llevó el derbi de Róterdam ante el Sparta Rotterdam en el tiempo de descuento. El duelo entre vecinos parecía encaminado a terminar 1-1 durante mucho tiempo, pero justo antes del final del partido Nesto Groen se convirtió en el héroe absoluto del Excelsior: 2-1. El equipo de Ruben den Uil ya ha sumado seis puntos en tres partidos; el Sparta se queda estancado en cuatro.

En la previa se habló principalmente de Ayoni Santos, que sí estuvo presente en el estadio, pero no formó parte de la convocatoria. El entrenador del Sparta, Rogier Meijer, decidió dejar fuera al caboverdiano, porque está centrado en el interés concreto del PSV.

Tras un entretenido arranque, el Sparta fue el primer equipo en rozar el gol. Jens Toornstra combinó con Shunsuke Mito, que puso el balón hacia Milan Zonneveld. El delantero no pudo definir por muy poco gracias a una excelente intervención de Jan Plug.

Después, el Excelsior fue creciendo en el partido y eso incluso se tradujo en el 1-0 tras un córner sacado en corto. El Sparta pensó que había logrado despejar el balón, pero no contaba con Sliti. El jugador cedido por el Feyenoord empalmó el balón de lleno: 1-0.

Fue un bonito momento para Sliti, que así marcó su primer gol con el Excelsior. El siguiente contratiempo para el Sparta llegó antes del descanso. Robin van Cruijsen tuvo que retirarse lesionado y fue sustituido por Casper Terho.

La segunda parte apenas llevaba unos minutos cuando los espartanos igualaron el marcador. Mitchel van Bergen asistió a Zonneveld, que remató con fuerza al fondo de la portería ante un Stijn van Gassel sin opciones: 1-1.

Fue el primer gol de la temporada para Zonneveld como titular. La semana pasada ya había visto puerta como suplente contra el FC Utrecht (3-3). Tras el empate, los equipos siguieron muy igualados durante mucho tiempo.

Parecía que el 1-1 no se movería, pero nada más lejos de la realidad. En un córner, Ilano Silva Timas fue encontrado dentro del área. Su cabezazo llegó a su compañero Groen, que marcó de cabeza a bocajarro y desató la locura total: 2-1.







