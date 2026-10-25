Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli, insistió en que no cometió ningún error que justificara su expulsión durante el emocionante empate entre el conjunto partenopeo y la Roma por 3-3, pero su airada reacción obligó a los miembros del cuerpo técnico a intervenir para intentar controlarlo y evitar que la situación fuera a más.

El árbitro mostró la tarjeta roja directa a Allegri en la línea de banda, momentos después de validar el gol de Leonardo Balerdi, con el que se estableció el empate 3-3, tras la revisión del videoarbitraje y la aprobación del árbitro sobre la validez del tanto.

El Napoli había reclamado una falta cometida por Balerdi sobre Sam Beukema durante la jugada que acabó en gol pero, aunque se produjo un contacto entre los jugadores, este ocurrió bastante antes de que se marcara el gol.

Beukema se había puesto en pie y había vuelto a participar en la jugada, antes de caer de nuevo sujetándose las costillas, y eso solo después de que se marcara el gol.

Davide Bernardi, enviado de la cadena DAZN desde la línea de banda, explicó que Allegri le dijo al cuarto árbitro, Juan Luca Sacchi: "Si no anulas este gol...".

Y tras concluir la revisión del videoarbitraje sin que el árbitro fuera llamado a revisar la acción, Allegri empezó a alejarse de la línea de banda.

Pero el entrenador no pudo marcharse, después de que el cuarto árbitro, Sacchi, llamara la atención del árbitro Andrea Colombo, que le mostró la tarjeta roja.

Allegri gritó: "¿Qué he dicho? ¡Dime qué he dicho? ¡No, no!", mientras se quitaba la chaqueta y amagaba con lanzarla, aunque esta vez la mantuvo en la mano, a diferencia de ocasiones anteriores.

El entrenador del Napoli empezó a alejarse de la zona, enfadado, antes de volver hacia el terreno de juego y el cuarto árbitro, mientras los miembros del cuerpo técnico trataban con todas sus fuerzas de sujetarlo e impedir que avanzara.

De este modo, quedó confirmada la ausencia de Allegri en el próximo encuentro ante el Monza, previsto para mitad de semana, pero su airada reacción tras la expulsión podría provocar que su sanción se extienda a más de un partido.