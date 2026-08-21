La tensión entre la afición del Atlético de Madrid y el delantero argentino Julián Álvarez fue en aumento, después de que aparecieran pancartas cargadas de ira en los alrededores de la ciudad deportiva del club en Majadahonda, con mensajes directos que exigían la marcha del jugador, en el más reciente indicio del creciente malestar por su postura respecto a su futuro, ya que el jugador quiere marcharse al Barcelona.

Estos acontecimientos se producen en un momento en que el Atlético mantiene su postura de rechazo al traspaso de Álvarez al Barcelona, y mientras el club catalán parece lejos de cerrar la operación, destaca el interés del Arsenal por el delantero argentino como una opción que podría empujar a la directiva de los rojiblancos a reconsiderar la idea de su salida.

El partido del Atlético de Madrid ante el Villarreal en LaLiga el próximo domingo será el primer enfrentamiento directo entre Álvarez y la afición, después de que el delantero argentino recibiera cánticos de ira durante su ausencia en el partido inaugural ante el Málaga.

Pero eso dependerá de la decisión del entrenador argentino Diego Simeone sobre si alineará a su compatriota en el once, en medio del enfado de la afición.

«Vete, Julián»: mensaje claro de la afición

Según el diario «Mundo Deportivo», los jugadores del Atlético llegaron a las instalaciones del club la mañana de este viernes para encontrarse con pancartas colgadas en los alrededores de la ciudad deportiva, entre ellas la frase «Vete, Julián», junto al dorsal 19 del delantero argentino tachado.

El propio Álvarez fue uno de los jugadores que vio esos mensajes al llegar a la sede de entrenamientos del equipo, en una escena que refleja la magnitud del creciente enfado de la afición hacia el jugador.

No fue la primera vez que la afición del Atlético expresó su enfado con Álvarez, ya que el jugador recibió cánticos ofensivos por parte de una sección del fondo sur durante el tiempo de descuento del partido del equipo ante el Málaga.

El silencio de Álvarez aumenta la tensión

La escalada de la afición se produce a pesar de que Álvarez no ha vuelto a hablar sobre su futuro desde las declaraciones que hizo durante el Mundial, cuando pidió marcharse para «cumplir un sueño», en referencia a su deseo de fichar por el Barcelona.

Desde entonces, el delantero argentino no ha vuelto a abrir el asunto, pero sus declaraciones anteriores siguen proyectando su sombra sobre su relación con la afición del Atlético, parte de la cual ha pasado a ver su postura como una causa directa de la actual tensión.

El Atlético cerró la puerta al Barcelona

Por su parte, la directiva del Atlético fue clara desde el principio respecto a su postura sobre el traspaso de Álvarez al Barcelona, ya que considera que la forma en que el club catalán ha manejado el asunto ha hecho que cerrar la operación sea algo muy improbable.

El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, consideró que la manera del Barcelona de abordar la cuestión supuso una falta de respeto hacia el club, lo que reforzó la decisión de la directiva de rechazar la idea del traspaso del delantero al Camp Nou.

El Barcelona solo presentó una oferta para fichar a Álvarez, valorada en 100 millones de euros, a pagar en 6 plazos, una oferta que no fue valorada por la directiva del Atlético, que la trató con desdén según el informe.

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