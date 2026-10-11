Liverpool recibió un golpe durísimo ante Manchester City, después de que su superioridad en el juego se transformara en un derrumbe en apenas 6 minutos, que comenzó con la expulsión del neerlandés Ryan Gravenberch en el minuto 62, antes de que el conjunto celeste aprovechara la inferioridad numérica y marcara dos goles consecutivos por medio de Erling Haaland y Jérémy Doku en los minutos 65 y 68.

El minuto 62 fue el punto de inflexión más destacado del partido, después de que Gravenberch recibiera la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jérémy Doku al inicio de un contraataque del Manchester City, lo que obligó al centrocampista neerlandés a abandonar el campo y a su equipo a completar el encuentro con diez jugadores durante la última media hora.

La expulsión llegó en un momento complicado para Liverpool, que había empezado a imponer su dominio en el desarrollo del encuentro y a amenazar la portería del Manchester City de más de una forma, pero la inferioridad numérica ofreció a los visitantes la oportunidad de aprovechar los espacios y cambiar el rumbo del partido de manera rápida.

Manchester City no esperó mucho para aprovechar la situación, ya que el noruego Erling Haaland logró marcar el gol de la ventaja en el minuto 65, castigando rápidamente a Liverpool por la pérdida de uno de sus jugadores y otorgando a su equipo la superioridad en un duelo que transcurría de forma distinta antes del momento de la expulsión.

Y apenas 3 minutos después, Jérémy Doku volvió a golpear la defensa de Liverpool, luego de penetrar por la banda izquierda y lanzar un magnífico disparo con efecto que se alojó en las redes del guardameta brasileño Alisson Becker en el minuto 68, ampliando la ventaja del Manchester City y colocando a los locales en una situación sumamente difícil.

Así, apenas 6 minutos se convirtieron en una pesadilla para Liverpool, tras encajar dos goles después de la expulsión de Gravenberch, en una escena que reflejó el enorme impacto de la tarjeta roja en el equilibrio del equipo y dio al Manchester City una ventaja importante para acercarse a sentenciar el duelo en el estadio de Anfield.

Manchester City quedó cerca de sumar los tres puntos y elevar su cuenta a 18 puntos en 6 partidos, para continuar su arranque con pleno de victorias y colocarse en solitario al frente de la Premier League inglesa, mientras que Liverpool se vio amenazado con sufrir su primera derrota en la Premier League esta temporada, después de que sus planes se desmoronaran en unos pocos minutos.



