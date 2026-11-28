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El empate sin goles se impuso este sábado en el duelo entre el Bayern de Múnich y su anfitrión, el Hamburgo, en el Volksparkstadion, correspondiente a la undécima jornada de la Bundesliga. Un partido marcado por la expulsión de Joshua Kimmich y por las lesiones de Lennart Karl y Konrad Laimer.

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El gigante bávaro no logró ganar por tercer partido consecutivo, tras empatar con el Colonia (1-1) en la Bundesliga y caer ante el Lille francés (2-1) en la Liga de Campeones, en medio de numerosas bajas, sobre todo en ataque.

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Con este resultado, el Bayern suma 23 puntos y ocupa la segunda posición de la clasificación de la Bundesliga, a un punto del líder, el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos y recibirá mañana domingo al Bayer Leverkusen en el Signal Iduna Park.

Por su parte, el Hamburgo llega a 13 puntos y es duodécimo en la Bundesliga.

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El Bayern arrancó el partido con una presión y una posesión evidentes, y forzó el primer córner en el minuto 3, antes de que el joven francés Noah Kodjo Evora probara suerte con un potente disparo en el minuto 9 que se marchó junto al poste y golpeó la red por fuera.

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En el minuto 14, Kimmich combinó con Karl antes de que el balón llegara a Tom Bischof, cuyo disparo fue bloqueado por la defensa del Hamburgo.

El conjunto local intentó inquietar la portería del Bayern a la contra, pero Patson Daka no llegó a un pase de Oscar Gronbaek en el minuto 17.

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El Bayern siguió dominando la posesión, pero la defensa del Hamburgo logró mantenerlo lejos del área, y el equipo bávaro recurrió en gran medida a los disparos desde fuera.

Al llegar al minuto 30, el Bayern acumulaba 8 disparos, solo uno de ellos entre los tres palos, frente a unos intentos escasos del Hamburgo.

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En el minuto 35 llegó un nuevo intento de Kimmich: lanzó una falta que llegó a Jonathan Tah, el balón volvió al capitán del Bayern y este disparó con la izquierda desde fuera del área, pero Daniel Bornau detuvo el intento.

Expulsión de Kimmich

El Bayern recibió un duro golpe en el minuto 44, cuando el árbitro Bastian Dankert mostró la roja directa a Kimmich, tras revisar el VAR, por tirar del pelo al jugador del Hamburgo Alexander Rössing-Lelesiit en un forcejeo entre ambos lejos del balón.

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Antes del descanso, el guardameta bávaro Jonas Urbig detuvo un potente disparo de Gronbaek en el primer minuto del tiempo añadido.

Al inicio de la segunda parte, el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, realizó su primer cambio con la entrada de Luis Díaz, que regresaba de una lesión, en lugar de Bara Ndiaye, con la intención de mantener la amenaza ofensiva pese a la inferioridad numérica.

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El Hamburgo estuvo a punto de aprovechar la superioridad numérica en el minuto 49, cuando Bornau se elevó para rematar un saque de esquina a portería, pero Urbig lo detuvo, mientras que Bischof probó desde fuera del área en el minuto 51 con un disparo que se marchó por encima del larguero.

Dos nuevas lesiones

En el minuto 53, Kompany se vio obligado a retirar a Lennart Karl y dar entrada a Konrad Laimer en su lugar, después de que el joven jugador sufriera un problema físico.

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El Bayern intentó seguir controlando el balón pese a jugar con diez, y una de sus acciones llegó a Luis Díaz en el minuto 60, pero la defensa del Hamburgo bloqueó su disparo.

Según las estadísticas de goles esperados publicadas por la web oficial de la Bundesliga en el minuto 67, el Hamburgo superaba al Bayern en este indicador por 0,65 frente a 0,45, pese a la larga posesión del conjunto bávaro.

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En el minuto 87 se agravó la crisis de lesiones del equipo bávaro, cuando Laimer, que había entrado en lugar de Karl, también se retiró lesionado y fue sustituido por Nathaniel Brown, antes de que el partido terminara con un nuevo tropiezo del vigente campeón.