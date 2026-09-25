Expresidente del Milan, el aeropuerto de Malpensa, oficialmente dedicado a Silvio Berlusconi

A poco más de tres años de su fallecimiento y dos años después de que se aceptara la propuesta, hoy se ha celebrado la ceremonia oficial de la denominación del aeropuerto internacional de Milán-Malpensa en honor a Silvio Berlusconi. Empresario de éxito, político objetivamente innovador, para los aficionados del Milan y muchos futbolistas fue el Presidente.





Hoy, en el aeropuerto de Milán-Malpensa, se ha celebrado la ceremonia oficial de la denominación en honor a Silvio Berlusconi. También tomó la palabra al margen del acto su hermano Paolo: «Hoy Silvio ya no está, pero está más vivo que nunca. Está vivo en sus empresas, en sus logros deportivos, en su legado político, en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Hoy también está aquí, os agradezco de corazón el significado de este reconocimiento que lo une para siempre a su amada ciudad de Milán»