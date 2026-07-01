¿Explotación infantil? Un gran escándalo amenaza los objetivos del Barcelona y el Real Madrid

La carrera de una estrella de la Serie A está en riesgo tras ser imputado en un escándalo que podría acabar con su trayectoria si se confirman los cargos.

Se trata del defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni. Según «La Gazzetta dello Sport», ha recibido una citación oficial para declarar este viernes por un caso de presunta prostitución de menores.

La Fiscalía ya ha tomado declaración a las jóvenes implicadas. Los documentos señalan que los hechos ocurrieron en junio de 2020, cuando Bastoni recibió en su casa a una joven menor de 18 años, según chats intervenidos durante la investigación a una agencia que, presuntamente, organizaba encuentros para personas adineradas, entre ellas varios futbolistas.

Las conversaciones muestran que un colaborador de la agencia le dijo a Bastoni que la joven estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, con la condición de que la llevara de vuelta a su casa al día siguiente.

Además, se mencionan preparativos para una cena y preguntas de Bastoni sobre lugares apartados para el encuentro.

Ambos se enfrentan a la acusación de mantener relaciones contrarias a la moral con una menor.

Su abogado afirmó: «Mi cliente está conmocionado y niega haber pagado por ello, menos aún a una menor».

Y añadió: «No sé si hablaremos durante el interrogatorio, es una citación a ciegas».

El letrado insistió en que Bastoni no pagó por mantener relaciones con menores.

La joven, que declaró como testigo, solo confirmó que estuvo en casa de Bastoni y negó haber mantenido relaciones con él; las investigaciones y el interrogatorio del viernes permitirán a la Fiscalía comprobar su versión.

Se espera citar a otros tres jugadores como testigos.

Bastoni fue durante mucho tiempo uno de los posibles fichajes del Barcelona para reforzar su defensa, antes de que el Barça decidiera hoy renovar el contrato de Christensen, mientras que informes españoles confirman que el Real Madrid también había incluido al jugador entre sus prioridades para el mercado de fichajes de verano.

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