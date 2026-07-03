Explosión tras el partido: el seleccionador altera a Mahrez, que abandona la selección argelina de inmediato

Según el periodista argelino Dean Ammi, ex de la BBC, se lió en el vestuario de Argelia tras perder con Suiza el viernes.

A los diez minutos, Breel Embolo adelantó a la selección europea tras recibir el balón desde la banda en una jugada de Johan Manzambi.

En la segunda parte, Dan Ndoye sentenció un minuto después del descanso con un disparo desde fuera del área.

Argelia apenas existió en el partido. Al final, Riyad Mahrez se mostró furioso con el seleccionador Vladimir Petkovic, a quien vio abrazando a los jugadores suizos tras el encuentro.

Petkovic, que dirigió a Suiza entre 2014 y 2021, pareció demasiado cercano con sus exjugadores.

En el vestuario, Mahrez perdió los estribos y anunció su retirada de la selección.