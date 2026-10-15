Así lo informa el diario Bild. El contrato del extremo con el BVB vencía en realidad en 2027. En los últimos meses de la temporada recién terminada, los responsables del BVB, tras algunas dudas iniciales, intentaron adelantar la renovación del futbolista de 24 años. Sin embargo, Adeyemi dejó claro que abandonaría el club el próximo año. Entonces, los de Dortmund negociaron con el FC Barcelona, que acabó pagando 22 millones de euros por el traspaso de Adeyemi.

Según el citado medio, el desarrollo de los acontecimientos ha generado ahora, a posteriori, malestar en el BVB. Adeyemi está brillando hasta ahora en el Barcelona y, en diez partidos oficiales, ya ha participado en siete goles. Por eso, desde su punto de vista, los responsables del Dortmund no se equivocaron al considerar que debían renovar al atacante.

De cara al futuro, el BVB quiere abordar las renovaciones aún antes para tener seguridad en la planificación. Por eso, ahora se centra en tres jugadores vinculados al club hasta 2028: Gregor Kobel, Waldemar Anton y Julian Ryerson. Al parecer, el Borussia quiere renovar cuanto antes a estos tres jugadores importantes para evitar largas conversaciones y negociaciones como las del caso Adeyemi.

¿Qué opciones tiene el BVB de cerrar pronto las renovaciones?

Según el informe, las conversaciones más sencillas serían las de Waldemar Anton. El central se ha consolidado en el Dortmund como compañero de Nico Schlotterbeck y lidera la defensa durante las ausencias de este por lesión. También está previsto hablar en noviembre con Ryerson, por quien existe desde hace tiempo un interés esporádico desde Inglaterra que podría atajarse rápidamente con una renovación.

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El diario Bild también ve buenas opciones de que Gregor Kobel vuelva a firmar. El guardameta solo podría empezar a dudar si quedara libre para él una plaza en la portería de un club de primerísimo nivel. Hasta ahora no ha sido el caso, por lo que el futbolista de 28 años también podría renovar pronto su contrato más allá de 2028.