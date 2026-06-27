Experto en arbitraje: la anulación del gol de Irán ante Egipto fue una decisión acertada

El experto en arbitraje Andy Davies confirmó la anulación correcta del gol de Irán en los últimos minutos del partido contra Egipto en el Mundial 2026, por fuera de juego.

El tanto, marcado en los instantes finales, generó polémica porque un defensa egipcio parecía más cerca de la línea de gol que el delantero iraní, lo que habría validado la jugada.

Khalilzadeh marcó en un momento decisivo de la segunda parte, lo que habría dado a Irán una victoria que le clasificaba segundo del Grupo 7; sin embargo, tras la anulación, el partido terminó 1-1, resultado que dejó a Egipto en el segundo puesto y dejó a Irán a la espera de saber si avanza como mejor tercero.

El exárbitro internacional inglés Andy Davies, uno de los antiguos árbitros de élite de Inglaterra, confirmó que la decisión del vídeoarbitraje (VAR) fue correcta según las reglas del juego.

Explicó, en ESPN, que la revisión fue «directa y clara»: las líneas mostraron que el pie del defensa iraní Shujaa Khalilzadeh estaba más adelantado que el penúltimo defensa en el pase, por lo que la sala del vídeo anuló el gol.

Muchos se fijaron en que un defensa egipcio estaba más cerca de la línea de gol que el iraní, pero la norma exige que haya dos defensas entre el delantero y la portería en el momento del pase.

Lo normal es que esos dos defensas sean el portero y un zaguero, pero si el portero se adelanta mucho, uno de los defensas pasa a ser el último hombre y debe haber un segundo defensa detrás para evitar el fuera de juego.

En este caso, el portero egipcio había salido de su área, por lo que el defensa que se ve arriba era el último hombre.

Por tanto, solo había un defensa entre Khalilzadeh y la portería, lo que confirmó el fuera de juego, aunque otro defensa estuviera más cerca del arco.