El experto arbitral Mohamed Kamal Risha expresó su opinión sobre las jugadas polémicas del partido entre Al Nassr y Al Ettifaq, disputado esta noche en la Liga Roshn saudí.

Al Nassr remontó una desventaja de dos goles ante su anfitrión Al Ettifaq y logró una emocionante victoria por 3-2, después de haber jugado con diez futbolistas desde el minuto 12, en un dramático enfrentamiento correspondiente a la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El conjunto de Riad se sometió a una dura prueba tras la expulsión de su portero Bento, pero reaccionó en el segundo tiempo y firmó una remontada histórica, escapando así de la trampa que supuso lo de su guardameta y llevándose los tres puntos.

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Por su parte, el egipcio Mohamed Kamal Risha, analista arbitral del diario "Arriyadiyah", confirmó que hubo un error en la ejecución del tiro libre que terminó con la expulsión del brasileño Bento Matheus, portero del Al Nassr.

El árbitro Mohamed Al Hoish señaló una falta sobre Salem Al Najdi, lateral izquierdo del Al Nassr, que Rayan Meesi, extremo del Al Ettifaq, ejecutó rápidamente hacia su compañero Moussa Dembélé, quien se adelantó a la defensa del conjunto amarillo y quedó solo antes de ser derribado por Bento en las inmediaciones del área, por lo que el árbitro expulsó al guardameta brasileño con tarjeta roja directa en el minuto 12.

Sobre la ejecución de la falta, Risha dijo: "Si Al Hoish hubiera detenido el juego para mostrarle la tarjeta amarilla a Al Najdi, no se le habría permitido al jugador del Al Ettifaq reanudar el juego con rapidez, pero el árbitro no lo hizo, por lo que Meesi tuvo derecho a ejecutar la falta directamente hacia su compañero Dembélé".

Y añadió: "El error estuvo en que el jugador del Al Ettifaq ejecutó la falta con el balón en movimiento, cuando lo obligatorio es inmovilizarlo antes de reanudar el juego, y el árbitro debía haberse percatado de ello. La sala del VAR no tiene competencia para intervenir en este tipo de faltas de procedimiento; en cuanto a la decisión de la expulsión, es correcta, por privar el jugador del Al Ettifaq, Bento, de una ocasión manifiesta de gol".

Risha se detuvo en otra jugada polémica ocurrida en el minuto 38 del partido dentro del área del Al Ettifaq, señalando la intervención de Turki Baljoosh, portero del conjunto oriental, de forma ilegal sobre el portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, durante la disputa de un centro procedente de un saque de esquina.

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El analista explicó la jugada afirmando: "El defensa del Al Ettifaq logró llegar al centro y lo despejó de cabeza, mientras que el intento del portero fracasó y luego chocó con Ronaldo y lo derribó. Veo que hubo negligencia por parte del guardameta, y el VAR debía haber llamado al árbitro para señalar un penalti".