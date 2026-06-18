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Cristiano RonaldoGetty Images
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Exjugador saudí: «Portugal no necesita a Ronaldo, y Messi es de otro planeta»

Argentina vs Algeria
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¿Qué ha dicho el exjugador de la selección nacional?

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, ha recibido nuevas críticas tras su actuación en el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

Ahmed Atef, exjugador de Arabia Saudí, afirmó en el programa «Dorina Ghir»: «Ronaldo aporta liderazgo y moral, pero Portugal necesita un delantero más completo técnicamente y físicamente, y no debería ser titular».

Lee también... Una estrella del Congo le da una bofetada a Ronaldo: ¡No necesitamos un plan para frenarlo!

Y añadió: «Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, cuenta con recursos magníficos, pero no está a la altura de las circunstancias y no logrará nada con esta selección repleta de estrellas».

Sobre la actuación de Lionel Messi ante Argelia, afirmó: «Es un jugador de otro planeta: resuelve todos los problemas y lo da todo, porque hace cosas que van más allá del fútbol, y Argelia lo pasó muy mal contra él».

Y concluyó: «Argelia se sintió más cómoda cuando Messi salió, pues él lo hacía todo: recibir, pasar, disparar y marcar».

La selección argelina cayó 0-3 ante Argentina en la primera jornada del Mundial de Estados Unidos.


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