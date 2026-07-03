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Exjugador estrella de Arabia Saudí: «Los medios están montando un espectáculo en torno a Ronaldo»

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El futbolista portugués vuelve a ser objeto de críticas

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí y de Portugal, ha recibido duras críticas por su bajo nivel físico con la «Brasil de Europa» en la fase final del Mundial 2026.

Aun así, marcó de penalti ante Croacia (2-1) y llevó a Portugal a octavos, sumando ya tres goles.

Hussein Abdel Ghani, exjugador saudí, afirmó en el programa «Nadina»: «Los rumores de que sus compañeros no ayudan a Ronaldo son infundados; todo es una farsa».

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Y añadió: «Los medios exageran todo lo relacionado con Ronaldo, pero ya no puede aportar lo mismo de antes».

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Y añadió: «Ronaldo no se ayuda a sí mismo, así que no se puede culpar a sus compañeros; cualquier jugador quiere pasarle el balón a quien garantiza la victoria».

Y concluyó: «Es el jugador quien se impone, como han hecho Kylian Mbappé con Francia y Lionel Messi con Argentina, pero Ronaldo ya no puede aportar lo mismo que antes».

La selección lusa se prepara para enfrentar a España el lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

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