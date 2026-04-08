Exjugador del Real Madrid: «Vinícius es horrible... Verlo me enfurece»

El exmadridista Rafael van der Vaart criticó con dureza el comportamiento de Vinicius Junior tras la derrota del Real Madrid 2-1 ante el Bayern Múnich el martes en la Liga de Campeones.

El Bayern dio un paso hacia las semifinales al ganar 2-1 en el Bernabéu.

La vuelta se jugará el miércoles en el Allianz Arena; el ganador se medirá al vencedor del Liverpool-París Saint-Germain.

Según recoge el diario «AS», Van der Vaart declaró: «Es horrible. Verlo jugar me enfurece. Es un jugador fantástico, pero cada vez que toca el balón, aunque sea un leve toque, se tira al suelo esperando que le saquen tarjeta roja al rival y luego se levanta como si nada. Eso es lo que me entristece de él».

Y añadió: «En el Real Madrid puedes jugar mal todo el partido y a la afición no le importa, porque sabe que de repente puede explotar y cambiar el partido. En el Bayern no es así».

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