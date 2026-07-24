Borja Mayoral abrió fuego contra su exentrenador José Mourinho, asegurando que al portugués no le gusta perder y que hizo declaraciones inapropiadas dentro del vestuario que no le gustaron ni a él ni a sus compañeros.

Las declaraciones del actual delantero del Getafe llegaron durante una entrevista con el diario español "Marca", en la que recordó su etapa a las órdenes de Mourinho en el Real Madrid.

Pese a su corta edad, Mayoral tuvo la oportunidad de entrenar bajo la dirección de técnicos de la talla de Zinedine Zidane y José Mourinho, y aseguró que aprendió mucho del entrenador portugués, aunque no ocultó su malestar por algunas de sus actitudes.

Mayoral dijo: "Lo que más me gustó de Mourinho fueron sus sesiones de entrenamiento, eran muy competitivas y divertidas, y aunque mi situación no era la ideal, disfruté trabajando con él".

Y añadió: "Con el tiempo también me sorprendió, a través de sus conversaciones conmigo y de lo que me decía antes de algunos partidos, sentí que valoraba mi trabajo. Recuerdo que una vez me dijo que merecía jugar antes, y me elogió mucho en una rueda de prensa, eso no lo olvidaré nunca".

Continuó: "Era muy cercano y hablaba mucho con los españoles como Gonzalo Villar y Carles Pérez sobre su etapa en el Real Madrid, y como soy curioso por naturaleza, aproveché la ocasión para preguntarle mucho sobre aquella época".

Sobre el aspecto negativo, Mayoral concluyó: "Lo que más me molesta de Mourinho es que no acepta la derrota, hizo malas declaraciones dentro del vestuario que no me gustaron, no iban dirigidas solo a mí sino también a mis compañeros. Entiendo que es una persona muy competitiva y que todos podemos decir cosas en un momento de enfado, pero el respeto siempre debe estar por delante".