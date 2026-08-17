Exjugador del Real Madrid: Modric es un regalo del destino

El defensa español Mario Gila, actual jugador del Milan y exjugador del Real Madrid, aseguró que volver a coincidir con la estrella croata Luka Modric en el conjunto italiano representa un regalo del destino para él, y elogió el papel que juega su compañero en la mejora de su nivel a nivel técnico y mental.

Gila afirmó, en declaraciones al diario italiano "La Gazzetta dello Sport": "Luka es una persona excepcional. Tuve la suerte de conocerlo cuando era más joven y coincidir con él en el Real Madrid. Me entrenaba con el primer equipo y, aunque no traté mucho con él, lo veía como una referencia; era un jugador digno de admiración, de observar y de aprender de él".

Y añadió: "Coincidir con Luka aquí en el Milan representa para mí un regalo del destino. Me encanta hablar con él, conocerlo, escuchar sus consejos y todo lo que pueda transmitirme. Estoy seguro de que me hará mejorar mucho como jugador y, sobre todo, a nivel de mentalidad".

El contrato, que se extiende hasta el mes de junio de 2031, y la inversión de 30 millones de euros reflejan la magnitud de la confianza que el Milan ha depositado en Gila tras su incorporación este verano procedente de la Lazio, una confianza que el jugador aspira a devolver dentro del campo, donde agregó: "Llegar aquí significa para mí cumplir un sueño de alguna manera. Desde que era niño, como todo el mundo, pensaba en convertirme en jugador, pero llegar a estos niveles no es fácil. Por eso es un sueño".

La pretemporada de cara a la nueva campaña del defensa, de 25 años, sufrió un ligero contratiempo, a raíz de un parón obligado a finales del mes de julio tras sufrir una sobrecarga en el músculo recto femoral derecho durante el partido amistoso contra el Celtic, aunque superó el asunto sin que se produjera ninguna lesión.