Exjugador del Bayern: El Real Madrid es el club más odiado... y no me gustan las jugadas de Vinícius

El ambiente se caldea antes del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, considerado uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

Marcos Papel, exjugador del Bayern de Múnich, no dudó en lanzar duras críticas al club blanco durante una entrevista con el canal «Sky 90».

Pabel afirmó sin rodeos: «El Real Madrid es el club más odiado de Europa, y sería fantástico que el Bayern de Múnich se clasificara».

El exjugador añadió: «Su comportamiento en los últimos años, en mi opinión, no es deportivo en absoluto, ya no tiene nada que ver con el juego limpio, y siento que se creen superiores a todos, que se ven a sí mismos como mejores que los demás... Esto me enfurece mucho y hace que los odie por completo».

Lee también:

Pérez prefiere a Vinícius antes que a Mbappé... Una declaración impactante que redibuja el mapa de las estrellas del Real Madrid



Pabel recordó el incidente en el que el Real Madrid boicoteó la gala de los Balones de Oro tras no ganar Vinícius Júnior el premio, y afirmó: «Si ninguno de sus jugadores gana el Balón de Oro, nosotros, como equipo, no boicotearemos la gala».

Y añadió: «Creo que ese comportamiento es una falta de respeto hacia todos, y por eso el club ha perdido mucho prestigio. Sencillamente, sus actitudes me parecen detestables».

Pabel también criticó el rendimiento de la estrella brasileña Vinícius Júnior, y comentó: «Cuando lo veo caer y rodar 14 veces con cada movimiento, no me gusta nada».