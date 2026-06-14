Exjugador de la selección brasileña: ¡Fabinho nos salvó de las tormentas de Marruecos!

Felipe Melo, exjugador de Brasil, elogió el impacto de Fabinho ante Marruecos. Destacó que el veterano centrocampista fue clave para que la «Seleção» recuperara el equilibrio en el 1-1. en la primera jornada del Grupo C de las eliminatorias para el Mundial 2026.

En la primera parte, Brasil sufrió ante la buena organización marroquí y no logró dominar el centro del campo ni crear peligro. El partido cambió tras la entrada de Fabinho en la segunda mitad.

En declaraciones a «Ge Globo», Melo destacó que el valor de Fabinho no está en el esfuerzo físico constante, sino en su inteligencia táctica para leer el juego y controlar el ritmo.

Melo sentenció: «Fabinho no corrió sin pausa ni se lanzó con fuerza, pero se impuso en el centro del campo de forma magnífica».

Tras la sorpresa de Brasil, Yassine Bounou se gana el corazón de Neymar.

Y añadió: «Su posicionamiento fue perfecto y su lectura del partido, excelente. Nada más entrar, el rendimiento de la selección brasileña mejoró y el equipo empezó a controlar más el balón gracias a su calidad y experiencia; sin duda, nos salvó».

Su influencia aportó tranquilidad y mejoró la construcción del juego, reduciendo la ventaja marroquí en varios tramos del partido.

Melo cerró su análisis reconociendo que Marruecos reaccionó en los últimos minutos y recuperó la iniciativa, pero insistió en que la entrada de Fabinho fue decisiva para que Brasil superara sus dificultades iniciales.