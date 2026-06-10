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Exjugador de Arsenal y Barcelona: “Marruecos llegará a la final del Mundial... y esta selección será campeona”

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La selección marroquí afronta el Mundial con grandes expectativas

Héctor Bellerín, jugador del Real Betis, prevé que Marruecos llegue a la final del Mundial 2026.

Este miércoles, en una publicación de las redes oficiales del Betis, pronosticó: «España y Marruecos llegarán a la final, y La Roja se alzará con la Copa del Mundo».

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Marruecos está en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití, y España en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

España ganó el título en 2010 en Sudáfrica al vencer a Holanda (1-0) con gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Por su parte, Marruecos terminó cuarto en Catar 2022 tras perder 2-1 ante Croacia en el partido por el tercer puesto.

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