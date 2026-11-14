Exhibición de Hojlund ante Portugal en la noche del homenaje a su ídolo CR7: nueva celebración y más goles en la Nations League que con el Napoli de Allegri

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El doblete de Hojlund en la noche en que Portugal homenajeó a su ídolo Cristiano Ronaldo es también un mensaje claro para el Napoli, donde con Allegri no está logrando las mismas cifras.

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La Dinamarca ha destrozado a Portugal y, en la noche en que la selección portuguesa rindió homenaje a Cristiano Ronaldo, el protagonista absoluto del partido fue un futbolista que tiene a CR7 como ídolo: el delantero danés Rasmus Hojlund. El goleador del Napoli marcó dos goles, cada uno más bonito que el anterior, estrenó una celebración y mandó callar a los aficionados portugueses presentes en Braga. Pero el mensaje que, aunque silencioso, resuena con más fuerza tras esta noche va dirigido a Italia y al Napoli, donde el rendimiento del danés está muy lejos del que muestra con su selección.

¡QUÉ PARTIDO! - Sus dos goles fueron cada uno más bonito que el anterior. El primero, de volea y con un zurdazo potentísimo, propio de un auténtico delantero centro: se coló en el momento justo entre las marcas de Ruben Dias y Alberto Costa, a la altura del segundo palo, para rematar un centro de Damsgaard desde la derecha. En el segundo, recibió el balón de Hojbjerg dentro del área, se lo acomodó a la pierna menos hábil en un espacio reducido y encontró una trayectoria imposible para Diogo Costa. Si a eso se suman, en 73 minutos, un 100 % de pases acertados, más del 50 % de duelos ganados, también por alto, y dos faltas recibidas, el resultado es una actuación sobresaliente en su posición.

NUEVA CELEBRACIÓN Y AFICIÓN SILENCIADA - En el partido de ida, cuando marcó ante Portugal el gol del momentáneo 2-2 (Dinamarca acabó perdiendo 4-2 en casa), celebró con el «Siuuum» de Cristiano Ronaldo, que por entonces ya había abandonado la concentración en abierta disputa con Jorge Jesus. Fue un homenaje a su ídolo que, sin embargo, no repitió esta noche en Portugal.



Al contrario: tras marcar el 2-0, Hojlund estrenó una celebración en la que mostró el pulgar en horizontal, dio un paso balanceándose de derecha a izquierda y luego giró el pulgar con fuerza hacia abajo mientras gritaba «boom» al cielo, antes de hacer el gesto de degollar.



Una celebración que no gustó al público presente en el Estadio Municipal de Braga, que lo abucheó e insultó. La respuesta del delantero danés fue inmediata: se llevó el dedo a la boca para mandar callar a los aficionados y después señaló a un sector concreto del estadio.

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MÁS GOLES EN LA NATIONS LEAGUE QUE CON EL NAPOLI DE ALLEGRI - Como se ha dicho, el mensaje de esta noche apunta inevitablemente a Nápoles y a la gestión de Massimiliano Allegri, que, a menudo, por necesidades tácticas y por su forma de entender el fútbol, no consigue conectar con Hojlund ni ponerlo en condiciones de explotar como lo hace con su selección.



De hecho, al analizar el mapa de calor de este y otros partidos, no es casualidad que Hojlund ocupe zonas del campo más reducidas que las que pisa con el Napoli y que, sobre todo, su zona de mayor actividad esté mucho más adelantada.



Y la consecuencia vuelve a reflejarse en las cifras: en cinco partidos con Dinamarca en la Nations League, Hojlund ya suma cinco goles. En los 14 partidos de liga y Champions League disputados con el Napoli, lleva tres, con un solo gol (ante el Monza) desde el 13 de noviembre hasta hoy.