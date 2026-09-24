Adel Aqla, exestrella de la selección de Kuwait, generó polémica con unas fuertes declaraciones tras el enfrentamiento entre las selecciones de Arabia Saudita y Kuwait, al afirmar que Arabia Saudita no fue la mejor parte en el partido, y que la imagen que ofreció la selección saudí fue consecuencia de lo que hizo la selección kuwaití durante el encuentro.

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Adel Aqla dijo en unas declaraciones a través del canal "Abu Dhabi Sports": "No sé de qué manera jugamos contra la selección saudí, ni siquiera aparecieron las soluciones individuales porque no existió el trabajo colectivo", criticando la forma en que los jugadores de Kuwait afrontaron el partido, y señalando que la ausencia de organización colectiva se reflejó de manera clara en el rendimiento del equipo.

La exestrella de Kuwait añadió: "Incluso en las transiciones, el conjunto azul no apareció frente a la selección saudí", asegurando que la selección kuwaití no logró aprovechar los espacios ni generar el peligro necesario durante los tramos del partido, lo que hizo que Arabia Saudita apareciera con una mejor imagen sobre el terreno de juego.

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Aqla llegó a afirmar que la diferencia que se apreció entre ambas selecciones no refleja una superioridad individual clara de la selección saudí, subrayando que los jugadores de Kuwait poseen capacidades que no son inferiores a las de sus rivales del otro lado.

Adel Aqla dijo: "Los jugadores de la selección saudí no son mejores que los jugadores de la selección de Kuwait", considerando que el rendimiento que mostró el conjunto azul contribuyó de manera directa a otorgar a la selección saudí ventaja durante el partido, y no necesariamente por la existencia de una gran diferencia en la calidad de los elementos entre ambas partes.

La exestrella de Kuwait cerró sus declaraciones con un mensaje claro, diciendo: "La selección kuwaití fue la que hizo aparecer a la selección saudí con esa ventaja", cargando así una gran parte de la responsabilidad por la imagen que ofrecieron ambas selecciones durante el encuentro sobre el rendimiento del conjunto azul y su forma de afrontar el enfrentamiento.







