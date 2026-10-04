Cristiano Ronaldo y Fred compartieron vestuario durante la segunda etapa de la estrella portuguesa en el Manchester United, y el brasileño pudo observar de cerca la rutina del Don, sus elevados estándares y su enfoque único del fútbol.

Durante aquel periodo, Fred fue testigo de primera mano de la disciplina y la personalidad de una de las figuras más grandes de la historia del fútbol. Ahora, el brasileño recuerda esa etapa y pone de relieve algunos de los aspectos que más le impresionaron durante el tiempo que coincidieron en el equipo.

Fred apareció en el podcast "Charla" y habló sobre la etapa en la que jugó junto a Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El brasileño elogió en especial la personalidad del jugador portugués y su meticuloso enfoque de la vida cotidiana, y comentó: "Es una buena persona, pero muy exigente. No puedes llevarle la contraria; todo tiene que hacerse a su manera".

El centrocampista también elogió la profesionalidad de Cristiano y su influencia sobre sus compañeros de equipo, y explicó, según recogió la cadena "DAZN": "Es una persona muy profesional. Cuando llega a un club, la gente cambia la forma de verlo porque lo ven trabajar duro. Tiene una mentalidad muy fuerte".

Una de las cosas que más sorprendió a Fred fue el nivel de dedicación de Cristiano en sus entrenamientos. Al respecto, dijo: "Yo llegaba una hora y media antes aproximadamente y ya lo encontraba allí, en el gimnasio. Me iba y seguía allí. Me decía a mí mismo: Dios mío, este tipo está realmente en otro nivel. Es un fenómeno en toda la extensión de la palabra. Es muy profesional".

Fred recordó una anécdota que refleja los exigentes estándares de la estrella portuguesa, incluso en las situaciones cotidianas más simples, y hasta qué punto cuida todos los detalles. Dijo: "Llevaba su propia agua y decía que era del Himalaya. No le permitían introducir líquidos, y se enfadaba muchísimo. Al final, tenía que deshacerse del agua".

Más allá de estas situaciones, Fred también dejó claro que su admiración por Cristiano no se limita a su profesionalidad, sino que el brasileño sigue considerándolo un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido.

Concluyó sus declaraciones: "Cuando juega, es una bestia. Es cierto que el paso de los años le afecta, te guste o no, pero posee un talento extraordinario. Es de esos jugadores que, si tienen el balón para rematar, no hay lugar para la duda. Es un jugador excelente, un verdadero fenómeno".

Las declaraciones de Fred llegan en medio de la actual crisis de Cristiano Ronaldo, después de que abandonara la concentración de la selección de Portugal tras una disputa con su entrenador Jorge Jesus por haberse sentado en el banquillo durante la victoria sobre Noruega (2-1), en la Liga de Naciones de Europa.



