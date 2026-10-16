Exestrella del Real Madrid critica a Mourinho: alinear a este jugador como titular es un "deber moral"

La remontada del Real Madrid ante la Roma, que terminó con victoria del equipo español por 4-3, no disipó las dudas en torno al rendimiento del conjunto bajo la dirección de José Mourinho, después de que el partido volviera a dejar al descubierto problemas defensivos y dificultades para recuperar la pelota e imponer el control. Son aspectos que inquietaron a Álvaro Benito, exjugador del club blanco, quien advirtió de que el sufrimiento ante los grandes rivales se repetirá si las cosas no cambian.

Benito habló del rendimiento del Real Madrid durante su análisis del partido en el programa "El Larguero" de la "Cadena SER", al considerar que lo ocurrido en Roma refleja problemas recurrentes dentro del equipo, y dijo: "Es una crónica de una muerte anunciada. Si las cosas no cambian, se repetirán los mismos problemas".

El exjugador del Real Madrid explicó que el equipo volvió a sufrir ante un rival que sabe mover el balón y superar la presión, y advirtió de que esas grietas pueden resultar más peligrosas frente a los grandes equipos, y añadió: "Es muy difícil quitarle la pelota a rivales que tienen una gran capacidad para manejarla, y si permites que los rivales lleguen a tu portería con facilidad, algunos de ellos te van a castigar".

Valverde y Tchouaméni, en el ojo del huracán

Benito no limitó sus críticas a las elecciones de alineación ni a los ajustes tácticos que realiza Mourinho, sino que consideró que el problema se extiende al cumplimiento de las obligaciones defensivas, especialmente por parte de los futbolistas que ocupan las posiciones más adelantadas, e insistió en que el trabajo sin balón es una responsabilidad no menos importante que las cualidades técnicas.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 SEV Ver

En ese sentido dijo: "Todos los futbolistas profesionales son capaces de correr sin balón. Tus rivales en España y en Europa también lo hacen", al señalar que los jugadores y el cuerpo técnico son conscientes de las dificultades que atraviesa el equipo.

Benito se refirió en particular al eje del centro del campo formado por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, al considerar que el éxito del equipo exige que todos los jugadores cumplan con la presión y las obligaciones defensivas, para poder así sacar provecho de los futbolistas capaces de mejorar la posesión y la creación de juego.

Indicó que jugadores como Arda Güler y Bernardo Silva pueden aportar soluciones adicionales en el manejo del balón, pero que dar entrada a los elementos ofensivos no debe ir en detrimento del equilibrio defensivo del equipo.

Y añadió: "Si los jugadores de la línea de ataque no cumplen con sus obligaciones, no va a funcionar ante los buenos equipos, ni siquiera con Valverde y Tchouaméni. Y si hay dos o tres jugadores que no hacen su trabajo defensivo, eso puede afectarte en el 80% de los partidos de LaLiga, pero en la Champions League las consecuencias serán mucho más duras".

Mourinho, ante una nueva prueba

En medio de las críticas dirigidas al rendimiento del Real Madrid, el brasileño Endrick emergió como uno de los beneficiados del partido ante la Roma, después de dejar una huella evidente pese a disputar unos minutos limitados, lo que llevó a Benito a reclamar que se le conceda una mayor oportunidad en los próximos encuentros.

El exjugador del Real Madrid dijo sobre el delantero brasileño: "Se merecía jugar. Tiene una gran potencia física en comparación con los pocos minutos que ha tenido. En 15 minutos ofreció una actuación destacada y se impuso con fuerza".

Benito no se quedó en el elogio al rendimiento de Endrick, sino que pidió a Mourinho que le dé continuidad y que le premie por lo que ha ofrecido, al considerar que el trato a los jugadores después de dejar una buena imagen forma parte de la responsabilidad del entrenador en la gestión de la competencia interna del equipo.

Y cerró su postura diciendo: "Mourinho tiene la obligación moral de poner a Endrick en la alineación".