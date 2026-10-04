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Muhammad Sharaf Eldeen
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Exestrella de Portugal: personas sin escrúpulos se inventaron mis declaraciones sobre Cristiano Ronaldo

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El exjugador del Atlético de Madrid pidió que se dejen de difundir "las mentiras"

Maniche, exjugador de la selección de Portugal, negó la veracidad de unas declaraciones que se le atribuían y en las que atacaba a Cristiano Ronaldo, asegurando que son completamente inventadas y que circulan en un momento delicado para el equipo.

Maniche publicó en su cuenta de "Instagram" una imagen de las declaraciones, sellada con la palabra "falso", bajo el título "Alerta: cita falsa".

Las declaraciones que se le atribuyen afirman que existe un ambiente de incomodidad entre los jugadores de Portugal, porque cuando se habla de la selección todo acaba girando en torno a Ronaldo. Además, comparan "la transición fluida de Argentina tras la era de Messi con la de Portugal, estancada con un jugador que no quiere que haya otra estrella aparte de él", según las declaraciones falsas.

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Maniche escribió: "Esta frase no es mía. Nunca la he dicho. Esta frase y otras citas inventadas se difunden en mi nombre, creadas por personas que usan Internet sin escrúpulos para generar ruido y división en un momento delicado para la selección. No me reconozco en estas palabras ni en esta postura. Lo que pienso, lo digo con la cabeza alta".

Y añadió: "Esta frase no es mía. Nunca la he dicho. Punto. Alguien decidió inventarla, ponerle mi foto y difundirla como si fuera real. No es la primera vez y no será la última. Esto no es una opinión ni periodismo, sino la invención de mentiras para conseguir clics, odio y división a costa de la selección, en un momento en el que necesita cualquier cosa menos eso".

El exastro del Atlético de Madrid y del Oporto continuó: "Expreso mis opiniones en directo, con la cabeza alta y en mi nombre. Quien quiera saber lo que pienso, que lo escuche de mí y no de cuentas falsas. Y a quienes compartieron la publicación de buena fe: antes de pulsar el botón de compartir, verificad la fuente. La mentira solo se propaga porque alguien la difunde".

El desmentido de Maniche llegó en medio de la crisis desatada entre Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, que alcanzó su punto álgido con la marcha del "Dios" de la concentración de Portugal en Copenhague, tras permanecer en el banquillo durante todo el partido ante Noruega.

La selección portuguesa se enfrenta de nuevo a Noruega este domingo por la noche en Oporto, con la ausencia de Ronaldo.


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