Steven Nzonzi, centrocampista del Sevilla y exinternacional con la selección de Francia, habló sobre el nivel de sus compatriotas Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, y además elogió al español Rodri, estrella del Barcelona, al considerarlo el mejor centrocampista del mundo en la actualidad.

Nzonzi, que continúa su carrera actualmente en el Dunkerque, de la segunda división francesa, dijo sobre su excompañero en el Rennes, Camavinga: "Está en camino de recuperar su mejor nivel, gracias a la confianza que le da Zidane en la selección".

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Y continuó: "Lo extraño es el bajón que vivió en Madrid, porque es un jugador de altísimo nivel. Lo vi de cerca durante mucho tiempo y sé de lo que es capaz. Creo que las lesiones frenaron su progresión, pero solo tiene 23 años y considero que todavía puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas de Europa, si cree en sí mismo y consigue confianza y estabilidad".

Sobre la comparación entre Rodri y Tchouaméni, Nzonzi dijo, en declaraciones recogidas por el diario "AS": "No me gustan mucho las comparaciones, los dos son increíbles. Rodri es muy inteligente, especial en todas las facetas, y domina el centro del campo como pocos jugadores lo hacen, pero Tchouaméni también es un jugador de altísimo nivel. Creo que Rodri es el mejor centrocampista del mundo en la actualidad".

En cuanto a Mbappé, el exjugador de la Roma señaló: "Creo que es el mejor del mundo en este momento. Y a pesar de que le faltan algunos títulos, lo que ha conseguido a nivel individual es impresionante. Veo que los pronósticos hablan de mucha igualdad entre los candidatos, pero creo que el próximo Balón de Oro debe ser para él".

Y añadió: "Hay jugadores que ganan títulos, pero creo que no hay nadie en el mundo que esté a su altura como futbolista. Respeto la opinión de todos, pero esta es la mía. El Balón de Oro debe ir al mejor jugador, o a quien más haya aportado, y creo que no ha habido nadie como Kylian".

Mbappé, Messi y Cristiano

Sobre la posibilidad de que Mbappé alcance el estatus de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dijo: "Está en camino, pero todavía no ha llegado a ese estatus. Ellos son dos auténticas leyendas, han ganado todo a nivel individual y colectivo, y a Mbappé aún le queda un largo camino para demostrar muchas cosas. El tiempo lo dirá".

Y acerca de si Michael Olise y Lamine Yamal son los mejores en su posición a nivel mundial, Nzonzi respondió: "Sí, lo creo firmemente. Son los dos mejores extremos del mundo, ambos tienen estatus de estrellas y una gran influencia, además de ser jugadores divertidos de ver. Creo que están al mismo nivel actualmente".

En cuanto a su futuro tras la retirada, afirmó: "Estoy cerca de obtener la licencia europea de entrenador de primer nivel, e intentaré averiguar si puedo construir un futuro en el mundo de los banquillos. Los jugadores que ocuparon mi posición cuentan con más opciones, gracias a la visión de juego que adquirieron a lo largo de los años que pasaron en el campo".



