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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Exestrella brasileña: «Marruecos fue el mejor... ¡y no entiendo la decisión de Ancelotti!»

Brazil vs Marruecos
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C. Ancelotti
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Italia

El entrenador italiano recibió muchas críticas tras el partido contra Marruecos.

Fambita, exjugador de Brasil, criticó la actuación de la «Seleção» en el empate 1-1 ante Marruecos, este sábado en la costa este de EE. UU., y consideró que los «Leones del Atlas» fueron superiores.

En su análisis para la cadena brasileña «JP esportes», afirmó: «Si se valora el partido en su conjunto, la calidad y la posesión de Marruecos, mereció más que un empate».

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Además, criticó al técnico Carlo Ancelotti por no dar minutos al joven Endrick.

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Fambetta añadió: «Ancelotti podría haber alineado a Endrick; no entiendo esta negativa o la falta de confianza en él. Si no fuera por la presión pública, ni siquiera estaría en el Mundial».

Ismael El Saybari adelantó a los Leones del Atlas en un mano a mano con Alisson Becker en el 21', y Vinicius Junior empató para la Seleção con un gran disparo en el 32'.

Ambos equipos comparten el Grupo C, donde Escocia venció 1-0 a Haití esta mañana (hora de Greenwich).

Brasil aspira a su sexto título, mientras que Marruecos busca superar el cuarto puesto histórico alcanzado en Qatar 2022.

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