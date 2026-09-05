El exárbitro portugués Bruno Paixão se burló de la decisión del colegiado del partido entre el Real Madrid y el Real Betis de no repetir el penalti de Kylian Mbappé, que ha generado polémica durante las últimas horas.

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada al caer por 0-1 ante su anfitrión, el Real Betis, la noche de ayer viernes, en la cuarta jornada de la Liga española.

Mbappé desperdició la oportunidad de rescatar el empate tras fallar un penalti en el tiempo añadido de la segunda parte, cuando el portero Álvaro Valles se lo detuvo.

Las opiniones se dividieron en torno al derecho del Real Madrid a repetir el penalti, debido a que el defensa Marc Bartra entró en el área en el momento del lanzamiento y luego participó en la jugada al impedir que Mbappé rematara el rechace del portero.

Mientras que los diarios españoles destacaron que la decisión del árbitro Alejandro Hernández se ajustó a las normas de la International Football Association Board (IFAB), Bruno Paixão considera que el colegiado debió repetir el penalti.

Paixão dijo, en declaraciones exclusivas a Kooora: "El defensa del Real Betis estaba dentro del área en el momento del lanzamiento del penalti, y participó posteriormente en la jugada al enviar el balón a córner".

El exárbitro portugués añadió: "El árbitro asistente de video (VAR) debió haber avisado al colegiado para que revisara la jugada por video y tomara la decisión correcta".

Según lo destacado por los diarios españoles, la norma establece que la valoración de la presencia de un jugador dentro del área en el momento de la ejecución del penalti depende de la posición de sus pies, o de cualquier parte de su cuerpo que esté en contacto con el suelo, en el instante en que se golpea el balón.

No se tienen en cuenta las partes del cuerpo que se encuentren en el aire ni su proyección vertical sobre el terreno de juego, salvo en un único caso: que todo el cuerpo esté separado del suelo.

Con esta interpretación, se considera que Bartra estaba fuera del área, porque su pie no tocaba el terreno de juego, sino que estaba suspendido en el aire.

En respuesta a ello, Paixão dijo con ironía: "El jugador estaba dentro del área. ¡Esto es fútbol y no baloncesto!", teniendo en cuenta que las reglas del baloncesto permiten a los jugadores tocar el balón fuera de la cancha siempre que no toquen el suelo.

El técnico de 52 años explicó: "Por ejemplo: si un jugador está fuera del área, pero toca el balón con la mano mientras este se encuentra dentro del área, la decisión correcta es señalar penalti".

"Güler no merecía la expulsión"

En otro orden de cosas, Paixão aseguró que el árbitro no favoreció al Real Madrid al negarse a mostrar la segunda tarjeta amarilla a Arda Güler, jugador del conjunto merengue.

Al comienzo de la segunda parte, Güler obstaculizó a un jugador del Betis, mientras que el árbitro se limitó a señalar un tiro libre sin mostrar tarjeta amarilla, algo que provocó la protesta del capitán Isco, quien reclamó que se sancionara al jugador turco con la segunda amarilla, después de que hubiera recibido una primera al final de la primera parte.

El exárbitro portugués comentó: "En mi opinión, fue una falta normal del jugador del Real Madrid, y no hay nada que justifique mostrarle una tarjeta amarilla".

Y concluyó sus declaraciones: "El árbitro tomó una decisión correcta en esa jugada".

¿Quién es Bruno Paixão?

IMAGO

Bruno Paixão, nacido en 1974, es uno de los exárbitros portugueses más destacados, ya que dirigió a lo largo de su carrera partidos en varias competiciones relevantes, entre ellas la Liga portuguesa, además de distintos torneos europeos.

La carrera de Paixão en el arbitraje comenzó en 1990 y se extendió hasta 2018. Dirigió su primer partido en la Primera División portuguesa en 1997, antes de imponer su nombre en el ámbito local y continental.

El árbitro portugués obtuvo la insignia internacional entre 2004 y 2012, y además estuvo clasificado entre los árbitros de la primera categoría de la UEFA durante la temporada 2012-2013, dirigiendo a lo largo de su carrera partidos en distintas competiciones locales e internacionales.

Fuera de los terrenos de juego, Paixão trabajó como ingeniero en el ámbito de la producción industrial, y compaginó su carrera profesional con su larga trayectoria en el arbitraje.

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