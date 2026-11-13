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Adrien Silva, exestrella del centro del campo de la selección de Portugal, respondió a las acusaciones de arrogancia dirigidas contra Cristiano Ronaldo, la leyenda del equipo recientemente retirada, negando que haya recibido un trato especial en el vestuario.

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Silva afirmó, en una entrevista con Kooora que se publicará más adelante, que Cristiano Ronaldo posee una confianza y una ambición reales, pero que algunos lo interpretaron como arrogancia.

Al ser preguntado sobre si el mundo había malinterpretado a Ronaldo por su gran confianza en sí mismo y sus reacciones emocionales, respondió: "A veces, se malinterpreta su enorme confianza en sí mismo. Cualquier persona que compita al más alto nivel necesita creer en sí misma de manera incondicional".

Y añadió el jugador de 37 años: "Lo que algunos describieron como arrogancia no era más que ambición real y la frustración natural de alguien que odia perder".

¿Recibió Ronaldo un trato especial?

Sobre si Ronaldo recibía un trato excepcional por parte de los entrenadores o de los responsables de la Federación Portuguesa en la selección, Silva lo negó, subrayando que la estrella del Al-Nassr saudí se ganó su estatus por sí mismo.

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Dijo el exjugador del Mónaco francés: "Cristiano Ronaldo se ganó su estatus sobre el terreno de juego, a través de su rendimiento, sus títulos y su compromiso con su país".

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Y continuó: "El secreto de que todo funcionara tan bien en el vestuario era sencillo: siempre era el primero en liderar con el ejemplo mediante su trabajo duro, su puntualidad y su dedicación".

Y prosiguió: "Cuando tu líder es la persona que trabaja con el máximo esfuerzo, eso le gana de forma natural la admiración de todo el grupo".

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"No puedes reemplazar a un jugador como Ronaldo rápidamente"

Sobre cómo reemplazar a Ronaldo tras su retirada del fútbol internacional, Silva aseguró que eso no es posible a corto plazo, aunque se mostró optimista con el futuro de Portugal.

Explicó: "No puedes reemplazar de la noche a la mañana a una figura con un impacto histórico de la magnitud de Cristiano. Sin embargo, Portugal cuenta actualmente con una generación excepcional de talentos, desarrollada a través del excelente trabajo de los clubes y la federación".

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Y continuó: "Hay suficiente calidad y madurez para construir un equipo fuerte y unido, capaz de seguir compitiendo por los mayores títulos en el panorama mundial".

Sobre el jugador que podría portar el brazalete de capitán como sucesor de Ronaldo, respondió: "Portugal todavía está en una posición muy fuerte. Jugadores como Rúben Dias, Bruno Fernandes y Bernardo Silva han demostrado liderazgo, personalidad e inteligencia táctica en los mayores escenarios del fútbol mundial durante varios años. Sin duda, no habrá ningún problema".

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Ronaldo y Silva: 4 años y un título valioso

Silva, que se retiró del fútbol el año pasado, disputó 26 partidos internacionales con la camiseta de la selección portuguesa entre 2014 y 2018, y coincidió junto a Ronaldo sobre el terreno de juego en 16 partidos.

La pareja contribuyó conjuntamente a conducir a la selección portuguesa al título más importante de su historia, la Eurocopa 2016, donde participaron en la victoria sobre la selección de Francia, anfitriona, en la final.

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Al margen de su trayectoria internacional, Silva jugó en varias ligas europeas, donde vivió experiencias con el Sporting de Lisboa en la liga portuguesa, el Leicester City en la liga inglesa y el Mónaco en la liga francesa, además de la Sampdoria en la liga italiana.

Silva también representó a los clubes emiratíes Al-Wahda y Dubai United antes de retirarse.

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Por su parte, Cristiano Ronaldo anunció la semana pasada su retirada del fútbol a nivel internacional, uniéndose así a su histórico rival Lionel Messi, quien había anunciado su retirada internacional cerca de un mes antes.

Ronaldo bajó el telón de su trayectoria internacional tras 23 años desde su debut con la camiseta de Portugal, y ello a raíz de una gran crisis con el entrenador Jorge Jesus.