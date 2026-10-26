Exclusiva para Kooora: tras las acusaciones de dormirse en el Clásico, un exárbitro portugués responde a Mourinho

El exárbitro portugués Bruno Paixão respondió a las declaraciones de su compatriota José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre una polémica jugada arbitral en el clásico ante el Barcelona.

El Real Madrid logró una valiosa victoria sobre el Barcelona por 2-1 en el partido que se disputó en el estadio Camp Nou la tarde del domingo, dentro de la décima jornada de la Liga española.

El conjunto blanco recortó la diferencia con el Barcelona en el liderato a solo 3 puntos, reavivando así la lucha por el título.

A pesar de ello, Mourinho dirigió una dura crítica al árbitro de la sala del videoarbitraje VAR por una jugada en la que intervino su compatriota João Cancelo, jugador del Barcelona, contra Yan Diomande, extremo del conjunto merengue.

Mourinho declaró, en la rueda de prensa posterior al clásico: "El árbitro hizo un partido magnífico, pero su compañero en la sala del VAR estaba dormido en el minuto 60 y debía haber intervenido para expulsar a Cancelo por su entrada sobre Diomande".

Por su parte, Paixão se negó a respaldar la protesta de Mourinho tras el clásico y afirmó que la jugada no merecía la tarjeta roja.

El experto arbitral portugués señaló, en declaraciones exclusivas a Kooora, este lunes: "No estoy de acuerdo con Mourinho; la entrada merece como mucho una tarjeta amarilla. Considero que el jugador no merece una tarjeta roja".