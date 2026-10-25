Exclusiva para Kooora: malestar en el Al-Hilal por el aplazamiento del partido del Al-Nassr

Hay un estado de malestar en la directiva del club Al Hilal debido al aplazamiento del partido de su acérrimo rival Al Nassr frente al Al Wasl de Emiratos, dentro de las competiciones de la tercera jornada del torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia, según lo informado por fuentes especiales a "Kooora".

La Confederación Asiática de Fútbol había decidido aplazar el partido entre Al Nassr y Al Wasl, que estaba previsto disputarse mañana lunes por la noche en el torneo asiático, debido a consideraciones logísticas y a los acontecimientos que atraviesa actualmente la región.

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Según lo señalado por una fuente del interior del Al Hilal a " Kooora ", la directiva del club azul se siente molesta por la postura contradictoria de la Confederación Asiática de Fútbol tras el aplazamiento del partido entre Al Nassr y Al Wasl.

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La fuente aclaró que el Al Hilal se había dirigido a la Confederación Asiática para aplazar su partido ante el Al Sadd, debido a las circunstancias que atraviesa la región, pero su solicitud fue rechazada y se le informó de la necesidad de viajar por tierra, y de que, en caso de incumplir la decisión, se avalaría su retirada del torneo.

La directiva del "Líder" se siente indignada por el hecho de que no se aplazara el partido que se disputó en la jornada pasada, y desea que se aplique el principio de igualdad entre todos los equipos, especialmente teniendo en cuenta que compite por todos los títulos.

Cabe recordar que el Al Hilal había logrado la victoria sobre el Al Sadd en Catar, por dos goles a cero, y actualmente encabeza la tabla de clasificación con 6 puntos, tras conseguir el triunfo en las dos primeras jornadas.