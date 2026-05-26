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Exclusiva: Naomi Girma habla sobre la cultura de la selección femenina de Estados Unidos, la mentoría de Alex Morgan y su lucha por la salud mental en el fútbol

N. Girma
A. Morgan
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
San Diego Wave FC
NWSL
USA

Naomi Girma, defensora de la selección femenina de Estados Unidos y del Chelsea, conversó con el pódcast «Soccer Girl» sobre las presiones del fútbol de élite, la evolución del fútbol femenino y su motivación personal para defender la salud mental.

Girma, defensora de la salud mental, explicó cómo afronta la presión y el fracaso, y detalló su labor en la iniciativa «Create the Space» de Common Goal.

Además, devuelve al fútbol a través del compromiso del 1 % con Common Goal y anima a otros a sumarse en el World Football Giving Day, jornada global de donaciones que tiene lugar el 26 de mayo.

Además, destacó el liderazgo de Alex Morgan y cómo Emma Hayes ha mejorado la salud mental del equipo con expectativas claras y un enfoque femenino en la carga de trabajo y la recuperación.

Más información sobre el World Football Giving Day: www.worldfootballgivingday.org

Visita Common Goal para conocer Create the Space, iniciativa que apoya a equipos y organizaciones a ser comunidades solidarias.

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