Exclusiva del agente: el Ajax ha presentado una oferta por su jugador

El Ajax ha presentado una oferta por Lucas Agazzi, lateral derecho del Defensor SC. Así lo confirmó su agente, Pablo Rivero, en una entrevista con la radio uruguaya Sport 890.

A sus 21 años, ha jugado 114 partidos con el Defensor, marcando diez goles y dando trece asistencias.

Su contrato con Defensor vence en 2027 y Transfermarkt lo valora en 1,8 millones de euros.

Rivero confirma el interés del Ajax, aunque Defensor rechazó la primera oferta.

No se sabe si el director técnico Jordi Cruijff hará una nueva oferta.

Además de uruguayo, posee pasaporte italiano y puede actuar como extremo derecho.

Su perfil lo convierte en candidato para reemplazar a Anton Gaaei, quien podría dejar Ámsterdam este verano.