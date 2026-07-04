Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jordi CruijffGetty
Wessel Antes

Traducido por

Exclusiva del agente: el Ajax ha presentado una oferta por su jugador

Fichajes
Ajax
Defensor Sporting
L. Agazzi

El Ajax ha presentado una oferta por Lucas Agazzi, lateral derecho del Defensor SC. Así lo confirmó su agente, Pablo Rivero, en una entrevista con la radio uruguaya Sport 890.

A sus 21 años, ha jugado 114 partidos con el Defensor, marcando diez goles y dando trece asistencias.

Su contrato con Defensor vence en 2027 y Transfermarkt lo valora en 1,8 millones de euros.

Rivero confirma el interés del Ajax, aunque Defensor rechazó la primera oferta.

No se sabe si el director técnico Jordi Cruijff hará una nueva oferta.

Amistosos
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Ajax crest
Ajax
AJX
Primera Division
Cerro Largo crest
Cerro Largo
CEL
Defensor Sporting crest
Defensor Sporting
DEF

Además de uruguayo, posee pasaporte italiano y puede actuar como extremo derecho.

Su perfil lo convierte en candidato para reemplazar a Anton Gaaei, quien podría dejar Ámsterdam este verano.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google