Exclusiva de Koora: El exjugador del Al-Ahly egipcio sustituye a Al-Soma en la Liga Saudí

Un exdelantero del Al-Ahly egipcio fichará en verano por la Liga Roshen saudí para reemplazar al sirio Omar Al-Soma, máximo goleador histórico del torneo.

Según «Koora», el congoleño Afimeko Bololo, delantero del Jagiellonia Białystok polaco, fichará por el Al-Hazm saudí este verano.

El jugador se somete a los reconocimientos médicos previos a su incorporación a la concentración del equipo en Túnez, tras lo cual se anunciará su fichaje.

Pololo reemplazará al delantero sirio Omar Al-Soma, quien dejó el Al-Hazm tras marcar 9 goles y dar 1 asistencia en 26 partidos la temporada pasada.

Llega como agente libre tras acabar su contrato con el Jagiellonia, donde marcó 21 goles y dio 8 asistencias en 47 partidos la temporada pasada.

Su mejor campaña fue la 2024-2025, cuando lideró la clasificación de goleadores de la Liga de la Conferencia Europea con 8 tantos.

Su buen nivel hizo que el Al Ahly egipcio negociara su fichaje en el mercado de invierno, aunque la operación no se concretó.

Pololo, de 27 años, se formó en el Basilea suizo, debutó en 2019, pasó al Greuther Fürth alemán en 2022 y luego fichó por el campeón polaco.

En tres años con el Jagiellonia disputó 134 partidos, marcó 56 goles y dio 17 asistencias, aprovechando también su capacidad para actuar como extremo.