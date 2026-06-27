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Sao Paulo v Juventude - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Exclusiva de Kooora: Crespo cuenta con la confianza de Cristiano Ronaldo y entra en los planes de clubes de Arabia Saudita y Catar

H. Crespo
C. Ronaldo
1ª División
1ª División
Al-Sadd
Al Ittihad
Al Nasr FC
Argentina
Portugal
Arabia Saudita
Catar

El entrenador argentino está a punto de volver a la región del Golfo Árabe

El argentino Hernán Crespo, exentrenador del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y del Al-Duhail de Catar, podría regresar a la región tras despertar el interés de clubes saudíes y cataríes que buscan ficharlo antes del inicio de la nueva temporada.

El técnico, que viene de dirigir al São Paulo brasileño, analiza las propuestas antes de decidir su regreso.

Una fuente de Kooora asegura que es la primera opción del Al Sadd de Catar para reemplazar a Roberto Mancini.

Además, clubes saudíes lo siguen, aunque no se especificaron cuáles.

Al-Ittihad y Al-Nassr son los más interesados, pues buscan reemplazar a Sergio Conceição y Jorge Jesus.

Según la misma fuente, Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr y propietario del Almería, recomendó a Crespo para el banquillo español; no obstante, la directiva optó por otro candidato.

El técnico argentino, de 50 años, llevó al Al-Duhail a conquistar el triplete de liga, copa y Copa de la Liga en la temporada 2022-2023, antes de guiar al Al-Ain a alzarse con el título de la Liga de Campeones de Asia en la temporada siguiente.

Recientemente se le vinculó con Rayo Vallecano, Marsella, Lazio y Parma.

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