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Exclusiva de Kooora: sorpresa a la vista en el futuro de una estrella de la selección de Egipto

R. Rabia
Al-Ain
Al Ahly SC
Egipto
Emiratos Árabes Unidos

Nivel asombroso del que hizo gala la estrella de Egipto

La selección de Egipto cuenta con un grupo de nombres que militan como profesionales, ya sea en el Golfo o en Europa, lo que ha abierto la puerta a algunos de ellos para continuar su etapa profesional o regresar por la vía de otros clubes.

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Durante los últimos días han circulado varios informes de prensa sobre el deseo del Al Ahly egipcio de recuperar a su exdefensa Ramy Rabia, que milita en las filas del Al Ain emiratí.

Según una fuente de "Kooora" dentro del club Al Ain emiratí, la directiva del club está abierta a renovar el contrato de Ramy Rabia, que finaliza el próximo junio, con una ligera mejora en su salario anual.

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La fuente aclaró que la directiva del Al Ain considera que Rabia es capaz de rendir al menos una temporada más, tras los grandes niveles que ha mostrado desde su incorporación en el verano de 2025.

Al mismo tiempo, la estrella egipcia aspira a continuar su trayectoria profesional, sobre todo porque se siente cómodo con el conjunto emiratí y aspira a conquistar numerosos títulos en el próximo periodo.

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