Un estado de enfado domina a la afición del Al-Ahli durante las últimas horas, tras la histórica derrota que sufrió el equipo ante el Al-Shabab, por un resultado de 6-1, en el marco de la jornada 12 de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Tras el partido, la afición del Al-Ahli continuó los ataques contra el técnico neerlandés desde las gradas, donde coreó "Bozidar fuera" en señal de su deseo de que se marche.

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Y según lo que supo "Kooora" de una fuente cercana dentro del Al-Ahli, el partido ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia será la última oportunidad en la etapa de Bozidar con el Al-Ahli.

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La fuente aclaró que cualquier resultado que no sea la victoria hará que Bozidar abandone su cargo de forma oficial, encargándose de la tarea uno de los hijos del club de manera provisional hasta que se contrate a un director técnico extranjero durante el próximo periodo.

El Al-Ahli visita como un rival de peso al Al-Sadd catarí, la noche del próximo lunes, en el marco de la cuarta jornada de la Élite de Asia.

Bozidar había arremetido contra uno de los periodistas tras la derrota ante el Al-Shabab, cuando le dijo: "¿Vas a marcharte del Al-Ahli?", a lo que respondió diciendo: "Deberías avergonzarte de ti mismo".